Denizli haberleri! Başkan Arslan festival coşkusunu yaşamak isteyenleri Çameli'ye davet etti

Gelen Denizli haberlerine göre Denizli'nin Çameli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisini gerçekleştirecek olan 'Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nde kentin tecilli ve meşhur ürünleri sergilenerek tanıtılacak.

Denizli'nin Çameli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisini gerçekleştirecek olan 'Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nde kentin tecilli ve meşhur ürünleri sergilenerek tanıtılacak.

Çameli Belediyesi'nce bu yıl 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan '8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali' ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Festival için geri sayım başladı. Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan festivalede kurulacak stantlarda, yöresel ürünler katılanlara tanıtılacak. Festival çerçevesinde düzenlenecek olan yarışmalarda bölgenin ürünleri tanıtılacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan festival hakkında bilgi vermek amacıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezinde toplantı düzenleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Yılmaz, amaçlarının Çameli'yi tanıtmak olduğunu belirtti.

Çameli'nin tarım ürünleri festivalde yer alacak

8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali" çerçevesinde ilçenin tarım ürünlerinin tanıtılacağını anlatan Başkan Arlan, "Çameli Coğrafi İşaretli Kuru Fasulyesinin tanıtılması amaçlı en iyi kuru fasulye ve en iyi kuru fasulye yetiştiricisi yarışması, Çameli domatesinin tanıtılması amaçlı en iyi domates ve en iyi domates yetiştiricisi yarışması yapılacak. Çameli'nin domatesleri örtü altında yetiştirme konusunda bir numara. Çameli domatesleri Antalya ve Arabistan piyasalarında büyük rağbet görüyor. Bunun sebebi ise diğer domateslere göre raf ömrü daha fazla olmasıdır. Bizler en güzel domates ve buzağı yarışmaları olacak. Aynı zamanda Çameli cevizde tanıtılacak ve coğrafi tescillide alınmak için çalışmalar sürüyor. Denizli'de resmi kayıtlarda en çok ceviz Çameli ilçemizde bulunuyor. İlçemiz ceviz olarak adını duyuracaktır. Festivalde Çameli fasulyesini de tanıtacağız ve gelenlere ikramda bulunacağız. Fasulyemiz coğrafi tescili alınmış ürünlerden bir tanesidir. Bunlarla da ilgili de 26 Ağustosta yarışmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi. - DENİZLİ