Denizli haberi! Pamukkale Ovasında çiftçinin yeni umudu salçalık biber oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl ilk kez salçalık biber dikildi. Ağustos ayı ortasında başlayacak kapya biber hasadının Kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Sezon sonunda yaklaşık 100-110 ton hasat yapılması hedeflenen kapya biberi, halde kilogramı 16-17 TL'den alıcı buluyor

Denizli'de ürettiği nar ve ayvasıyla ünlü Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Öz, tarafında bu yıl ilk kez halk arasında salçalık biber olarak bilinen kapya biber dikimi yapıldı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici'de ovada ilk kez açık araziye ikinci ürün olarak dikilen kapya biber tarlasını yerinde inceledi.10 Nisan da 16 dönümlük 1 yaşındaki ayva bahçesi içine ikinci ürün olarak dikilen 30 bin kapya biber fidanından ilk hasat ağustos ayı ortasında yapılacak. Ekim, kasım aylarına kadar hasat devam edecek. 16 dönümlük tarladan toplamda 100 - 110 ton civarlarında kapya biber hasadı yapmayı hedeflediklerini anlatan çiftçi Mustafa Öz, salçalık kapya biberin halde 16-17 TL'den alıcı bulduğunu söyledi.

"Şu anda beklediğimiz rekolte tarlada bulunuyor"

Bölgede ilk kez açık araziye ikinci ürün olarak kapya biberini kendisinin diktiğini, bunu öğrenen salça fabrikalarının da ürün almak için kendisiyle görüşmeler yapmaya başladığını ifade eden Mustafa Öz, "Bu sene 10 Nisanda 16 dönümlük yerimize biber diktik. 20 Ağustosta hasat yapacağız. Biberi ayva tarlasına ektik. 2 ürünü bir arada kazanmaya çalışıyoruz. Tarlaya 30 bin kök fidan diktik. Şu anda beklediğimiz rekolte tarlada bulunuyor. Halde kırmızıbiberin kilosu 16-17 lira bu güzel bir şey. Bu yıl para kazanacağımıza inanıyorum. Hasattın Eylül ayının sonu Kasım ayının ise ilk haftasına kadar devam edeceğini söylüyorlar. Tahminimize göre 100- 110 ton alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Bereketli ürün"

Pamukkale ovasında ağırlıklı olarak nar ve ayva üretiminin yapıldığını, yeni ürün olarak bu yıl ilk kez kapya biber dikiminin yapıldığına dikkat çeken Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Burada yaklaşık 30 bin fide dikili bulunuyor. Cinsin tanımı ise salçalık kapya biberdir. Bu bereketli bir ürün. Ben üreticimizin girişiminden dolayı tebrik ediyorum. Çiftçimizin en çok nakitte ihtiyaç duyduğu dönemde ürünler sayesinde para kavuşmuş olacak. Ayrıca ayvanın verime yatması gereken dört dönemde gelir elde edilmiş olacak. Yani çiftçimiz hem ayvadan hem de biberden kazanç elde etmiş olacak. Yani bomboş bir yatırım olmayacak. İnşallah bölgede bu biber, çiftçimize katma değer olarak geri döneceğinden şüphem yok.

"Biberler hasada hazır"

Nisan ayında dikimi yapılan kapya biberlerin hasadının yaklaştığını anlatan tarım işçisi Meryem Öz'de, "Köyümüze kapya biber diktik. İlk defa bu ürünü deniyoruz. Yetiştirdik ve çok güzel oldu. Şu anda biberlerimiz hasatta hazırladık. Bu ürünü ekilmesi konusunda herkese tavsiye ediyoruz. Bakımı zor oluyor ama çiftçi olarak katlanacağız. Tarlamızda boş yer kalmasın diye ağaçların arasında ürünü değerlendirdik. Bakımı için işçi getiriyoruz ve kendimiz uğraşıyoruz. Sıcağın altında zor oluyor. İnşallah bu yıl emeğimizin karşılığını alacağız" dedi. - DENİZLİ