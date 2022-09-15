Denizli haberleri: Merkezefendi Halk Ekmek Büfe Sayısı Altıya Yükseldi

Edinilen Denizli haberine göre Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfeleri iki mahallede daha hizmete başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimize Halk Ekmek büfelerimizi açmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız yeni büfelerimiz hayırlı olsun” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ' Merkezefendi Halk Ekmek' büfeleri iki mahallede daha hizmete başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendimize Halk Ekmek büfelerimizi açmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız yeni büfelerimiz hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hane ekonomisine destek olması amaçlanarak hizmete sunulan Merkezefendi Halk Ekmek büfelerinin sayısı, Akkonak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin eklenmesiyle altıya yükseldi.

Saat 07.00'den itibaren satışa sunulan Merkezefendi Halk Ekmek, mahallelilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Pazar günü hariç haftanın altı günü büfelerde ekmekler 3 TL'den satışa sunuluyor.

"YENİ AÇILAN BÜFELERİMİZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği 'Merkezefendi Halk Ekmek'i ilçemizin geneline yayma hedefi doğrultusunda Akkonak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerimizde de büfelerimiz açıldı. İki mahalleye kurduğumuz yeni büfelerimizle beraber Merkezefendi Halk Ekmek büfe sayısı toplamda altıya yükseldi. Haftaya Perşembe gününden itibaren ilçemizin birçok noktasına ilave büfeler ekleyerek hizmet ağımızı genişleteceğiz. Yeni kurulan büfelerimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.