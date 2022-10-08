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Denizli haberi! Denizli Emlakçılar Odası'na usulsüzlük soruşturması başlatıldı

Ekonomi Haberleri

Denizli haberi! Denizli Emlakçılar Odası'na usulsüzlük soruşturması başlatıldı

Denizli haberler... Denizli Emlakçılar Odası'nda (DEMO) genel kuruldan sonra yaşanan 9 kişinin istifasının ardından Denetim Kurulu Başkanı Rafet Çelik Demir tarafından istifa sebebi olarak sunulan konular hakkında Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

Denizli Emlakçılar Odası'nda (DEMO) genel kuruldan sonra yaşanan 9 kişinin istifasının ardından Denetim Kurulu Başkanı Rafet Çelik Demir tarafından istifa sebebi olarak sunulan konular hakkında Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

Denizli Emlakçılar Odası'nda (DEMO) genel kuruldan sonra 9 kişi istifa etmişti. Ardından odadan istifa eden yöneticiler istifa sebeplerinin, odada yaşanan usulsüz uygulamalar, bilirkişilik ücretlerinin ödenmesindeki yasa dışı durumlar ve hazırlanan denetim raporundaki uygunsuz imzalar olduğu belirtildi. Sunulan iddialara göre odanın Denizli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından incelenmesi için başvuru yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü başvuruya konu olan konular için inceleme başlattı.

Odada yaşanan konulardan dolayı istifasını sunan Denetim Kurulu Başkanı Rafet Çelik Demir tarafından yapılan başvuru sonrası, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü inceleme ile birlikte sunulan iddiaların soruşturmaya söz konusu olduğunu bildirildi. Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, DEMO hakkında başlatılan soruşturma sonrası tarafların dinleneceğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli Ekonomi Haberler

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