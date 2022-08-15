Denizli yerel haberleri... Honaz Belediyesi'nden Aşure İkramı

Denizli Honaz Belediyesi, düzenlediği 'Aşure Günü' etkinliği kapsamında Dereçiftlik Mahallesi'nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Honaz Belediyesi'nin Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediği olduğu etkinlikte Dereçiftlik Mahalle Meydanı'nda bin 500 kişilik aşure pişirildi. Başkan Yüksel Kepenek, servis masasının başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Honaz Kaymakamı Hamit Genç, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı üyeleri, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı ile ilçe daire amirlerinin ve muhtarların da katılım sağladığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

"DAYANIŞMANIN SİMGESİ"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, "Dayanışma ve bereketin, birlik beraberliğin simgesi olan Muharrem Ayı ve Aşure Günü'nde Dereçiftlik Mahallemiz meydanında belediyemizce aşure pişirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimi sunuyor, bolluk ve bereketin yuvalarından eksik olmamasını temenni ediyorum. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. Aşure Günü'müz mübarek olsun" dedi.

Aşurenin bir kısmı, Dereçiftlik Mahalle Meydanı'nda ikram edilirken, bir kısmı da çevre mahallelerdeki vatandaşlara dağıtıldı.