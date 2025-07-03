Denizli Firması Nükleer Enerji Fuarında Büyük İlgi Gördü

İstanbul'da düzenlenen 7. Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve Zirvesine katılan Denizli firması, geliştirdiği sektöre özel fan sistemleri ve yenilikçi çözümleri büyük ilgi gördü.

İstanbul'da 7. Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve 6. Zirvesi (NPPES), enerji sektörünün liderlerini bir araya getirdi. Denizli'de faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen fan sistemleri üreticilerinden Efsan Makina, bu önemli etkinlikte yer alarak nükleer enerji alanındaki yenilikçi çözümlerini açtığı stantta tanıttı. Ziyaretçilere firmanın yüksek güvenlik ve verimlilik sağlayan ürünlerini tanıtılarak, gelen sorulara yanıt verildi. Özellikle nükleer enerji santrallerinde kullanılan MVR (Mechanical Vapor Recompression) sistemleri, sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Denizli'de ilkleri yapıyoruz"

Fabrika Müdürü Ramazan Ayrancı, yaptığı açıklamada; "Nükleer enerji santrallerinde kullanılan radyal vantilatör, turbo blower, MVR ve CCR Unit ürünlerimizi katılımcılara sunmaktan mutluluk duyduk. Özellikle buhar geri kazanımı ve enerji verimliliğinde önemli rol oynayan MVR sistemleri, sürdürülebilir enerji üretiminin önemli bileşenlerinden biri haline geliyor. Denizli'deki fabrikamızda ileri teknolojiyi kullanarak ürettiğimiz makinaları dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Denizli'de ve Türkiye'de yapılamayan makineleri ilk yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi. - DENİZLİ