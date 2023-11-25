Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Arasında İş Birliği Projesi

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında hazırlanan projeyle, esnafların ve esnaf olmak isteyen üyelerin hem zaman kaybı olmayacak hem de yeni yönetmelik ve yasalara uygunluğu kontrol edilecek.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı arasında hazırlanan projeyle, esnafların ve esnaf olmak isteyen üyelerin hem zaman kaybı olmayacak hem de yeni yönetmelik ve yasalara uygunluğu kontrol edilecek.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (DESOB) tarafından esnafın karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak, yaşanacak olan yasal sorunlara önceden tedbir almak adına başlattığı çalışmayla Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı (SMMMO) ile ortaklaşa yürütülecek. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Osman Üçgül, DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç proje hakkında Denizli SMMMO Başkanı Mehmet Sarıgöl, Başkan Yardımcısı Osman Erdemir, Genel İdare Müdürü Dr. Emin Kurtcebe'yi ziyaret etti. DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, yaşanan sorunların sona ermesi ve gelecekte yaşanacak olan sorunlara önlem almak adına, iş birliğinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekerek, "İlimizdeki vatandaşlarımızın esnaflığa başlamasında katkı sunan, yol gösteren kurum olan yön veren Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın değerli üyeleri ile daha çok mesai harcamak istiyoruz. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ve birliğimize bağlı odalarımız ile ilimizdeki Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın değerli üyeleri ile ilişkilerinin daha çok artması, irtibat halinde olmalarını istiyoruz. Çünkü bir vatandaşımız esnaf olmak istediği zaman, bir muhasebeci ile irtibat kurup yol alıyor. Bu süreçte yaşanan bir hata hem maddi zarar hem de zaman kaybına yol açıyor. Bu sebeple artık hem vatandaşlarımızın seçeceği meslek konusunda yasal yönlerine dikkat çekmek hem de muhasebecilerimizin bu konuda onları bilgilendirmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

"Kayıt olacağı meslek hakkında görüş ve bilgi alınması gerekmektedir"

DESOB Başkanvekili Üçgül, "Öncelikle esnaf olacak olan vatandaşlarımızdan ve Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın değerli üyelerinden isteğimiz istişarede bulunmak. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı esnaf odalarına kayıt yaptıracak vatandaşlarımıza öncelikle kayıt olacağı meslek hakkında, meslek odasından varsa özel şartlar hakkında, vergi kaydı açılmadan önce, görüş ve bilgi alınması gerekmektedir. Örneğin Lokantacılar Odasına üye olan ya da ilçelerde esnaf odalarına kayıt olan vatandaşımız, belediyeden ruhsat alamadığında vergi ve diğer ödemeleri adres değiştiğinde tekrar alınıyor. Örneğin emlakçılar odasına yada ilçe esnaf odasına kayıt olacak bir vatandaş, geriye dönük 1 yıl emlakçılık sigortası, seviye 5 meslek yeterlilik belgesi yok ise, belediyeden açma ruhsatı alamaz Ticaret İl Müdürlüğü'nden yetki belgesi alamaz ve bu belgeler olmadan sadece vergi açılışı ile emlakçılık yapamaz. Ayrıca bir iş yerinde bir iş yapılır maddesine istinaden o iş yerinde başka iş yapamaz. İşyeri açma kadar, kapatma konularında da vakit kaybı yaşanmaktadır. İlçeden gelen vatandaşlarımız bu konuda zaman zaman mağdur olmaktadır. Bu ve buna benzer çalışmalardan dolayı iş birliği içinde, istişare kültürü ile esnafımıza, ilimize daha iyi hizmet etmek istiyoruz. Bu projemiz süreklilik arz eden bir projedir. Esnaf olmak isteyen vatandaşlarımız için DESOB olarak önümüzdeki süreç de daha etkin bilgilendirmelerde de bulunacağız" diye konuştu.

"Her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışacağız"

Ziyaretten ve işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirten Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Sarıgöl, "Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığımızın bu ortak proje çalışması için teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız ile Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı üyelerimizin ilişkilerinin daha çok kuvvetlenmesine de vesile olacak olan bu bilgilendirmeler önemli bir adımdır. Vatandaşımızın ileride yaşayacağı sorunları bu günlerde görmek, duymak ve ona göre işlem yaptırması önemli bir adımdır. Bizlerde her meslek de çıkan yönetmelik, değişiklikleri de hem üyelerimizin daha iyi takip etmesi için çalışıyoruz. Bu proje ile bu çalışmalarımızı pekiştirmiş olacağız. Gerek Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz ile gerek ise Birliğe bağlı meslek odalarımız ile daha fazla mesai yapıp esnaf olacak vatandaşlarımıza maddi ve zaman kaybı yaşatmadan işlerine başlamalarını, yasalar ve kanunlara uygun olarak çalışmalarına vesile olmaya devam edeceğiz. Her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışacağız" dedi. - DENİZLİ