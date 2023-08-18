Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 'Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli' projesini başlattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Kaynakları, Denizli için en iyi şekilde kullanmak için seferber olmalıyız. DESOB olarak bu ilk adımımızdan sonra kaynakları takip ederek hep birlikte ortak projeler yapacağız" dedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan "Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli" projesi kabul edildi. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalanan, "Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli" projesi ile esnaf odaları başta olmak üzere, esnaflara proje yazma, hibe takibi konularında önemli eğitimler verilecek.

Proje hedefinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer fon sağlayıcılar başta olmak üzere, Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Birleşmiş Milletler gibi kurumların sağladığı destekleri, esnaf odaları, esnaflar, gençler ve fikri olan herkesin bu fikirleri hayata geçirecek fon kaynaklarına ulaşmasını sağlamak yer alıyor.

Hedeflerinin Denizli'deki resmi kurumlar başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, dernekler ve hatta vatandaşlarla birlikte ortak çalışmalar yapmak olduğuna dikkat çeken DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, esnaf odalarımızın, esnaflarımızın sorunlarını çözecek, yeni iş fikirlerini hayata geçireceği projelerine kaynak bulmak amacıyla bu eğitim projesini hayata geçiriyoruz. Birçok ulusal ve uluslararası kurumdan destekler, hibeler, katkılar var. Avrupa Birliği'ne aday ülke olduğumuz için bizler bu hibelerin havuzuna para gönderiyoruz. Aynı parayı başarılı projeler ile geri ülkemize kazandırmak için bir yarış içine girmemiz gerekiyor. Hatta bu konuda Denizli Proje ekibi kurulup, bu kaynakların ilimize kazandırmak için adeta bir seferberlik başlatmalıyız. Bu çağrımıza kulak verecek olan herkesi bu eğitimlerimize bekliyoruz. Projesi olan gençlerimiz, esnaflarımız ya da esnaf olmak isteyen girişimcilerimiz. Büyük adımlar, büyük hayaller, küçük adımlar ile başlar. İşte bu eğitimler hayallerinizin yanında küçük adım olabilir ama şehrimiz için, esnafımız için büyük bir adım. Bu işin tekniğini, eğitimini, uzman isimlerden aldıktan sonra ufkumuzun genişleyeceği kanaatindeyiz. Artık bu kaynakları Denizli'miz de ülkemizde neden daha fazla kullanmıyoruz diyerek, Denizli'miz için, ülkemiz için hep birlikte dertleneceğiz. Hep birlikte çözüm arayacağız, hep birlikte ortak projeleri hayata geçirerek çözümlere ulaşacağız. DESOB olarak bu ilk adımımızdan sonra kaynakları takip ederek hep birlikte ortak projeler yapacağız" dedi. - DENİZLİ