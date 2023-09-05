Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği Okul Alışverişinde Yerel Esnafın Tercih Edilmesini İstiyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği okul alışverişinde yerel esnafın tercih edilmesini istedi.

Okul sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşlarda okul alışverişi telaşının başladı. Denizlili vatandaşlara seslenen Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, okul alışverişinde yerel esnafın tercih edilmesini, istedi. Erbeği açıklamasında " Zincir marketlerde maalesef her sektörden alışveriş ürünleri satılmaktadır. Yerel esnafta ise kendi sektöründen ürünler satılmaktadır. Denizli'de yerel esnafımız nasıl ki bayram alışverişlerini umutla beklerken, okul alışveriş günlerini de umutla beklemektedir. Vatandaşlarımız da okul alışveriş döneminde ilimizdeki yerel esnafımızı tercih etmesini rica ediyoruz. Okul kıyafeti, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere, okul dönemi ihtiyaçlarını yerel esnafımızda kaliteli, güvenilir, sağlıklı şekilde vardır. Yerel esnafımızda okul ihtiyaçları devamlı satılmaktadır. Malum olmak üzere zincir marketlerde ya da kayıt dışı satış yapılan yerlerde kısa sürelik raflarda okul ihtiyaç malzemeleri yer alır ve sonrası yoktur. Ama yerel esnafımızda okul dönemleri boyunca bu ihtiyaçlar satılmaktadır. Bu yüzden de yerel esnafımızı tercih edelim" dedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeğİ 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının eğitim camiası başta olmak üzere, esnaf camiasına da hayırlar getirmesini diledi. - DENİZLİ