Denizli ekonomi haberleri: Rosatom ve Güney Koreli şirket KHNP, Mısır'daki NGS'de ortak çalışma anlaşması imzaladı

Denizli haberine göre Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki Atomstroyexport A.Ş (ASE) ile Güney Kore Hidro ve Nükleer Enerji Ltd. Şti (KHNP), Mısır'daki El-Dabaa Nükleer Güç Santrali projesi çerçevesinde türbin adalarının inşası için anlaşmaya vardı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki Atomstroyexport A.Ş (ASE) ile Güney Kore Hidro ve Nükleer Enerji Ltd. Şti (KHNP), Mısır'daki El-Dabaa Nükleer Güç Santrali projesi çerçevesinde türbin adalarının inşası için anlaşmaya vardı.

Anlaşma uyarınca Güney Kore şirketi, NGS'nin 4 ünitesinde 80 kadar bina ve yapı inşa edecek. Bunun yanı sıra türbin adaları için ekipman ve materyal teminini ve tedarikini sağlayacak. Sözleşmenin imzalanmasından önce önemli hazırlık çalışmaları yürütüldü. Aralık 2021'de yapılan istişarelerin ardından Rosatom, ASE A.Ş tedarik gerekliliklerini yerine getirme ve tarafların söz konusu hüküm ve koşullara uyması şartıyla, planlanan anlaşma için müzakerelere ve sözleşmenin imzalanmasına kabul edilen tek teklif veren şirket olarak KHNP'yi onayladı.

KHNP'nin CEO'su Jooho Whang, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Atomstroyexport A.Ş ile türbin adalarının inşası konusunda imzalanan anlaşma Kore için, BAE'de proje inşaatı ve yönetimine ilişkin sergilediğimiz üstün becerilerimizi teyit eden önemli bir başarı olarak görülebilir. BAE'de edindiğimiz deneyime dayanarak KHNP, El-Dabaa NGS projesinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi.

Rosatom Uluslararası Ticaret Direktörü Boris Arseev imza töreninde yaptığı konuşmada, "Nükleer enerji, artan elektrik talebinin karşılanmasında ve karbon nötrlüğünün sağlanmasında önemli bir rol oynamakla kalmıyor, ülkeleri bir araya da getiriyor. Rosatom olarak bizler, nükleer iş birliğinin bu çalkantılı dönemde durmaması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Aksine nükleer iş birliğinin ülkelerimize fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Atomstroyexport A.Ş'nin NGS inşaat proje yönetiminden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Korchagin de konuşmasında şunları söyledi: "Temmuz ayında projede inşa aşamasına geçildi. El-Dabaa NGS, uluslararası şirketler için cazip bir projedir. KHNP, sahada inşaat işleri için seçilen büyük Mısırlı şirketlerin de aralarında bulunduğu nitelikli katılımcı havuzuna katılıyor. Bu iddialı projenin Rus, Mısır ve Kore ekiplerinin iyi koordine edilmiş ortak çalışmasıyla başarılı bir şekilde hayata geçirileceğinden eminim." - MERSİN