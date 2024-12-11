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Denizli, Ege Bölgesi'nin Süt Üretim Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Denizli, Ege Bölgesi'nin Süt Üretim Merkezi Olmaya Devam Ediyor
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Denizli, Türkiye'nin sanayiye arz edilen çiğ süt miktarında 5. sırada yer alırken, Ege Bölgesi'nin en fazla süt toplama merkezine sahip ili konumunda. Hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ilde, üreticilere destek ödemeleri ve çeşitli projelerle hayvancılığın verimliliği artırılmaya çalışılıyor.

DENİZLİ (İHA) – Sanayiye arz edilen çiğ süt miktarında Türkiye 5.'si olan Denizli, Ege Bölgesinin en fazla süt toplama merkezine sahip ili konumunda bulunuyor.

Hayvancılık sektöründe en dinamik üretim alanları arasında süt endüstrisi geliyor. Türkiye'de türlere göre hayvan sayısı ve süt üretim miktarları incelendiğinde, Denizli'de büyükbaş hayvan varlığı 262 bin 500 baş, ve büyükbaş hayvancılık işletmesi sayısı 19 bin 76 adet, küçükbaş hayvan varlığı 672 bin 683 baş, işletme sayısı ise 7 bin 847 adet olarak kayıtlarda yer alıyor. İl genelinde 91 adet hastalıktan ari işletme, 3 adet onaylı süt çiftliği bulunuyor. Türkiye hastalıktan ari işletme varlığında 4. sırada yer alan Denizli'de üretilen sütün yüzde 90.5'i sığırlardan elde ediliyor. Denizli, sanayiye arz edilen çiğ süt miktarı bakımından Türkiye'de 5. sırada yer alıyor. 629 adet süt toplama merkezi ile de Ege Bölgesinde faaliyet gösteren süt toplama merkezlerinin yüzde 30,37 bünyesinde barındıran Denizli, bölgenin en fazla süt toplama merkezine sahip ili konumunda bulunuyor.

Denizli'nin hem kendisi hem de diğer illere çiğ süt tedariki sağlayan önemli bir konumda yer aldığına işaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, İlimiz yetiştiricilerine 2023 yılında 20 bin 130 yetiştiricimize 81 milyon 210 bin 62 TL buzağı destekleme ödemesi, 2 bin 761 küçükbaş hayvan yetiştiricimize 23 milyon 561 bin 300 TL anaç koyun-keçi desteklemesi, besilik erkek sığır desteklemesi kapsamında bin 174 yetiştiricimize 3 milyon 343 bin 500 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından işletmeler tarafından alınan damızlık hayvanlar için yüzde 50 hibe oranında destekleme verilerek, 14 yetiştiricimize 4 milyon 490 bin TL düve alım desteği verilmiştir. Çoban istihdamı desteği kapsamında 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip 16 adet işletmeye 6 milyon 480 bin TL çoban desteği ödenmiştir. 92 hastalıktan ari hayvancılık işletmesine 24 milyon 406 bin 800TL hastalıktan ari işletme desteği, 4 adet onaylı süt çiftliği için 3 milyon 715 nim 000 onaylı süt işletmesi desteklemesi ödenmiştir. Halk Elinde Ülkesel Islah projesi kapsamında yürütülen 103 işletme için 6 milyon 469 bin 240 TL destekleme ödenmiştir" dedi.

Hayvan yetiştiricilerine her türlü desteği vermek için Bakanlık ve Denizli Valiliği önderliğinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çınar, "Küçükbaş Hayvanlarda Verimliliği Artırma projesi kapsamında 19 ilçede 2022 yılında 200 yetiştiriciye 400 baş, 2023 yılında 500 yetiştiriciye bin baş, 2024 yılında 321 yetiştiriciye 600 baş olmak üzere toplam 2 bin baş koç ve teke dağıtımı yapılarak, küçükbaş işletmelerimizde kan tazeleme ve verimliliği artırma amaçlanmıştır. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Mineral İhtiyaçlarının Karşılanması projesi kapsamında 19 bin 436 büyükbaş yetiştiricisine 80 bin 700 adet, 7 bin 574 küçükbaş yetiştiricisine ise 60 bin 600 adet mineralli taş dağıtımı yapılmıştır. 2022 yılında 683 çiftçimize 90 ton, 2023 yılında bin 493 çiftçimize 146 ton Macar fiği dağıtımı yapılmıştır. Yine ilimizde kaba yem üretimini artırmak amacıyla İl Müdürlüğümüzce Yem Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında 2022 yılında 750 çiftçimize bin 300 torba, 2023 yılında 4 bin 713 çiftçimize 8 bin 900 torba silajlık mısır tohumu dağıtılmıştır. Pembe Çizmeler projesi kapsamında ise Rasyon Hazırlama ve Çiğ Süt Hijyeni ve İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi ile 428 mahallemizde toplam 7 bin 552 kadın üreticimize ulaşılmış, uygulamalı çiğ süt ve işletme hijyeni ile bakım ve yem rasyonu konularında eğitim verilmiştir. Yetiştiricilerimize çizme ve ekipman dağıtımı gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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