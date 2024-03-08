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Denizli'den Yapılan Leblebi İhracatı Türkiye'nin Yüzde 48'ini Oluşturuyor

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Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin leblebi ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 48'ini oluşturduğunu belirtti. Leblebinin hem üretimde hem de ihracatta Denizli'nin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Memişoğlu, leblebinin sağlık açısından da önemli bir besin maddesi olduğunu söyledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin toplam 27,9 milyon dolar olan leblebi ihracatının yüzde 48'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini belirtti.

Denizli'nin leblebi ihracatında ülke çapında yüzde 48 pay alarak zirvede bulunduğunu belirten DENİM Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "2022 yılında 9,2 milyon dolar olan ihracatımız, 2023 yılında yüzde 45 oranında artışla 13,3 milyon dolara ulaştı. Denizli'nin geleneksel ürünü olan leblebinin hammaddesi nohut, içerdiği zengin protein, mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle önemli bir besin maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde üretimi ve ihracatıyla açık ara zirvede yer alan Denizli leblebisi de çerez tabaklarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor" dedi.

Denizli leblebisinin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir pazar potansiyelinin olduğunu kaydeden Memişoğlu, şunları söyledi:

"İhracat rakamlarımızı duyurduğumuz aylık basın bültenlerimizde tarım sektörünün ilimiz için bereketli seyrettiğini belirtmiştim. Kuru meyve ve mamulleri ihracatımız geçtiğimiz ay yüzde 140 oranında artış gösterdi. Leblebi de yoğunluğu Serinhisar ilçemizde üretilen, ilimizin bereket kaynaklarından biri. İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya ve Fas başta olmak üzere yaklaşık 40 ülkeye leblebi ihraç ediyoruz. Ülkemizin toplam 27,9 milyon dolar olan leblebi ihracatının yüzde 48'ini 13,3 milyon dolar ile ilimizden gerçekleştiriyoruz."

Leblebinin mutfağı Denizli hem üretimde hem de ihracatta söz sahibi

İhracatta ülkemizde söz sahibi olduğumuz gibi üretim boyutunda da büyük bir kısmını üstlenerek Denizli'nin adeta leblebinin mutfağı olduğunun altını çizen Başkan Memişoğlu, "Oldukça popüler olan bir yemek yarışmasının ilimizde düzenlenen bölümünde leblebi çorbası tanıtıldı. Yani biz leblebiyi sadece çerez olarak değil, farklı tariflerle zenginleştirerek tüketicinin beğenisine sunuyor, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütüyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak katıldığımız yurt dışı pazarlama programlarında Denizli leblebisini götürüyoruz. Ziyaretçilere tadım alanlarında sunumunu yapıyoruz. Götürdüğümüz leblebiler hem sade hem de şekerleme olarak rengarenk görünümüyle fuarlarda ilgi odağı oluyor. Ayrıca, gıda sektörüne yönelik düzenlediğimiz URGE projemizde leblebi konusunda çalışmalar yürütüyor, dünya çapında bilinirliğinin artması adına faaliyetlerimizde yer veriyoruz. Leblebi denildiğinde akla Denizli'yi getiren, sürdürülebilir ve katma değerli ihracatıyla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan, gerçekleştirdikleri üretimle sanayimizin gelişmesine ve ilimiz istihdamına destek olan tük sektör oyuncularımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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