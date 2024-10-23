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Denizli'den İleri Teknoloji Ürünleri Rusya'da Tanıtıldı

Denizli'den İleri Teknoloji Ürünleri Rusya'da Tanıtıldı
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Efsan Makina, Denizli'de ürettiği ileri teknoloji radyal fan, blower, MVR, turbo kompresör ve endüstriyel vantilatörleri Rusya'nın Moskova Expo Center'da düzenlenen KHIMIA 2024 Fuarı'nda tanıttı. Yönetim Kurulu Başkanı Öbke, fuarın kimya sektörü için önemli bir buluşma yeri olduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk kez Denizli'de ileri teknolojiyle üretilen teknoloji radyal fan, blower, MVR, turbo kompresör ve endüstriyel vantilatörler, Rusya Fuarında dünya pazarına tanıtıldı.

Denizli'de ileri teknoloji radyal fan, blower, MVR, turbo kompresör ve endüstriyel vantilatörlerinin imalatı, bakım ve onarımlarını yapan Efsan Makina, kimya sektörü proseslerine özel ileri teknoloji ürünlerini Rusya'da düzenlenen fuarda açtığı stantla dünyaya tanıtıyor. Bu yıl 27.'sı düzenlenen KHIMIA 2024 Kimya Sanayi ve Bilim Fuarı'nın Rusya'da Moskova Expo Center'da 19 bin 200 metre kare alanda 13 ülkeden 498 katılımcı yer alıyor.

Fuarda Türkiye ve Denizli'den tek stant açan firmanın kendileri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Öbke, "Bizim ve kimya sektörü için çok önemli olan, sabırsızlıkla beklenen KHIMIA 2024 Fuarı, kimya üreticileri, hizmet sağlayıcıları, en son ekipman, malzeme ve teknolojilerin dünyanın her yerinden tedarikçiler ve tüketiciler için önemli bir buluşma yeri. Bu fuar aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinden kimyasal ürün ve hizmet üreticileri, ileri teknoloji ve ekipman tedarikçileri ve çeşitli endüstrilerin tüketicilerini bir araya getiren bir platformdur. KHIMIA 2024, kimyasal üreticileri, hizmet sağlayıcıları, en son ekipman, malzeme ve teknoloji tedarikçileri ve dünyanın dört bir yanından tüketiciler için bir buluşma noktasıdır" dedi

Kimya devlerinin gözü bu fuarda

KHIMIA 2024 Fuarının kimya, petrokimya ve diğer sektörlerin gelişiminde büyük etkiye sahip olduğunu, Rus ve yabancı şirketler arasındaki bağları güçlendirdiğine dikkat çeken Öbke, "Bizde firma olarak fuardaki standımızda Denizli'de yerli olarak ürettiğimiz kimya sektöründe yoğun olarak kullanılan ileri teknoloji radyal fan, blower, MVR, turbo kompresör ve endüstriyel vantilatörlerin tanıtımını yapıyoruz. Üzerinde uzun zaman çalışıp yüzde 30 varan, hatta bazen daha da fazla verimlilik elde edebilecek fan dizaynları yapıyoruz. Rusya'da bu önemli fuarda ülkemiz ve Denizlili sanayicilerini en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu imalatların yanında fabrikalarda kullanılan büyük fanların, kompresörlerin ve diğer havalandırmayla ilgili makinelerin de bakımlarını onarımlarını her biri alanında yetişmiş uzman ekibimizle yapıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji Moskova denizli Ekonomi Üretim Enerji Rusya

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