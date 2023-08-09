Denizli'den geçen yıl 38 bin ton kuruyemiş ihracatı yapıldı

Kuruyemiş sektör değerlendirme toplantısı yapıldı

DENİZLİ Türkiye kuruyemiş ihracatında zirvede yer alan Denizli'nin, 2022 yılında sektörde faaliyet gösteren 258 işletmesiyle 38 bin 867 ton ürün ihracatı yaptığı belirtildi.

Dünyada en fazla kuruyemiş üreten ülkeler arasında yer alan Türkiye'de kuruyemiş üretimi her geçen gün artıyor. Leblebi üretiminde ülkemizde zirvede yer alan Denizli, 2022 yılında 258 işletmesiyle 38 bin 867 ton ürün ihracat yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde ilimizde faaliyet gösteren kuruyemiş işletmelerine yönelik olarak "Kuruyemiş Sektör Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantı açılışında söz alan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "Denizli leblebi üretiminde Türkiye'de lider konumda, kuruyemiş üretiminde ise çok önemli bir yerde bulunuyor. Ayrıca kuruyemiş sektöründe 2022 yılında Denizli'den 38 bin 867 ton ürün ihracat yapıldı. Ülkemizin de yüzde 21'lik payla dünyada en fazla kuruyemiş ihracatı yapan ülkeler arasında yerini aldı. Kuruyemiş, kuru meyve, leblebi üretim ve işlenmesinde Türkiye'ye faaliyet gösteren 2 bin 696 adet işletmenin 258 tanesinin Denizli'de olduğunu belirtmek isterim. Sektörün gayrisafi milli hasılaya yaptığı katkı bizim için çok önemli" dedi.

Toplantıda söz alan Gıda ve Yem Şube Müdürü Şehla Akpınar ise Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sektöre yönelik çalışmalardan ve mevzuat hükümlerinden söz etti. Toplantı sektör temsilcilerin söz almasının ardından dilek ve temennilerle sona erdi.