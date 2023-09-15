Denizli'den Amerika'ya 4 Ton Meyve Cipsi İhracatı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan tesiste üretilen 4 ton meyve cips, Amerika'ya ihraç edildi.

Çivril ilçesinde bulunan Kurutma Tesisinde üretilen cipsler, dünyanın farklı ülkelerine ihracat ediliyor. Tesis sağlıklı atıştırmalık olarak üretilen 4 ton meyve cips, Amerika'ya ihraç edilmek üzere yola çıktı. Denizli'de yetişen meyvelerin de yurtdışına ihracatı sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde tesisi büyüterek, yurt dışı pazarını daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Köy Kooperatifleri (Köy-Koop) Denizli Birliği Bölge Başkanı Mehmet Varol yaptığı açıklamada, "Üretmiş olduğumuz ürünleri Kuru Yeşil firması ile ortak çalışmalarımız sonucunda Amerika'ya ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz 4 ton sağlıklı atıştırmalıkları Çivril'deki Kurutma Tesisimizden Amerika'ya gitmek üzere yola çıkardık. Kalitesine ve boyutlarına göre ayırdığımız yaş meyvelerimizi kurutma işleminin ardından paketleme yaparak sevkiyata hazır hale getiriyoruz" dedi.

"Yurt dışı pazarımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz"

Sağlıklı ürünleri yurtdışına sevk ettiklerini anlatan Varol, "Yurt dışında, ürünlerimiz meyve cipsi ya da sağlıklı atıştırmalık olarak tüketiliyor. Amerika'ya gönderdiğimiz ürünlerimiz çilek, elma, incir ve erik kurusu olmak üzere toplamda 4 ton ürünümüzü 1 konteyner şeklinde gönderdik. Ayrıca ülkemizde de satışlarımız devam ediyor. Kurutulmuş elma, armut, portakal, cennet hurması ve benzeri ürünlerimiz yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. Önümüzdeki günlerde tesisimizi büyüterek, yurt dışı pazarımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ