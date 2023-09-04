Denizli'den Ağustos Ayında 367 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'den Ağustos ayında 367 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 3,9 azalışla 367 milyon dolar olurken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 3,9 azalışla 283 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'den Ağustos ayında 367 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 3,9 azalışla 367 milyon dolar olurken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 3,9 azalışla 283 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Sektörel bazda Denizli ihracatı değerlendirildiğinde; ağustos ayında tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 13 azalışla 128 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 24 artışla 79 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 1 artışla 45 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 11 artışla 27 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 15 azalışla 24 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Ülkelere göre ihracatımız incelendiğinde ise; ilk sırada yer alan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 22 artışla 48 milyon dolar oldu ve dikkat çekti. Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 19,7 azalışla 41 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 5,4 azalışla 34 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 3,5 azalışla 20 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız ise yüzde 0,4 azalışla 19 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde Denizli'den ihracat yapılan toplam ülke sayısı 180 oldu" dedi.

Küresel talepteki zayıf seyir devam ediyor

Dünyada yaşanan gelişmelere değinen Memişoğlu, "Ülkemizin Küresel İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 49 seviyesinde kaydedildi. Küresel PMI verilerini incelediğimizde ise yeni siparişlerde görülen yavaşlamanın yanı sıra, birikmiş işlerin ve stokların azalmaya devam etmesi, ayrıca tedarik süreçlerinde yaşanan birtakım zorlukların taleplerde ivme kaybına yol açtığını görüyoruz. Euro Bölgesi İmalat PMI, Ağustosta 43,5'e geriledi. Birleşik Krallık'ta ise İmalat PMI 43,0 olarak açıklanırken üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşün hızlandığı görülüyor. İspanya'da 46,5, Hollanda'da 45,3, Fransa'da 46, İtalya'da 45,4 olarak ölçülen İmalat PMI, 39,1'lik değeriyle Almanya'da oldukça dikkat çekti. ABD'de ise haziran ayında 46,3 olarak ölçülen İmalat PMI, temmuz ayında yeni siparişlerdeki düşüşün yavaşlaması ve enflasyonist baskıların hafiflemeye devam etmesiyle 2,7 puan artarak 49'a ulaşmıştı. Ağustosta ise tekrar 47,9'a geriledi. Küresel düzeydeki İmalat PMI seviyelerinin eşik değer olan 50'nin altında kalması, uluslararası talep koşullarında daralma olduğuna işaret ediyor. Bu durum da ihracat rakamlarımızı doğrudan etkiliyor" diye konuştu.

"İhracat iklim endeksinde de benzer koşullar görüyoruz" diyen Memişoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İmalat sektörünün ana ihracat pazarlarımızdaki faaliyet koşullarını ölçen ve takip eden ihracat iklim endeksi ise Temmuz ayında 50,3 olarak ölçüldü. Haziranda 51,1 olan değer, temmuz ayında üst üste üçüncü kez aylık bazda azalma kaydetti. Küresel çapta en olumlu talep gelişmelerinin ise büyük ölçüde Orta Doğu ülkelerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Hedef pazarlarımızda enflasyon beklentilerin hala üzerinde seyrediyor. Denizli genelinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke konumunda olan İngiltere'de yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 7,9 seviyesinden yüzde 6,8'e gerilese de hala orta vadeli hedef olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde. Euro bölgesinin enflasyonu ise yüzde 5,3 olarak ölçüldü. Beklenti yüzde 5,1 seviyesindeydi. Doğrudan hedef pazarlarımız olan bu bölgelerdeki enflasyonist baskı ve uygulanan sıkı para politikaları tüketici taleplerini etkilemeye devam ediyor. Eylülde yurtdışı tanıtım faaliyetlerine yoğun bir şekilde aracılık edeceğiz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak potansiyel pazarlardaki alıcılarla firmalarımız arasındaki ikili iş görüşmeleri etkinliklerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 24 Ağustos 2023 tarihinde tekstil makineleri sektörüne yönelik 40 kişilik bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdik. Eylül ayında, ABD'ye yönelik ev tekstili sektöründe yurt dışı pazarlama programı, Rusya'da Hometextile & Design Moscow Fuarı'yla eş zamanlı yurt dışı pazarlama programı ve İtalya'da Marmomac Fuarı'na info stant ile katılım sağlayarak çeşitli sektörlerimizin yurt dışı tanıtım faaliyetlerine aracılık edeceğiz. Yılın geri kalanında da ihracatımızı artırmak adına yurt dışı pazarlama programlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" - DENİZLİ