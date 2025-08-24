Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal'deki hesabından, yangındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
