Üye Girişi
Haberler
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

Denizli Defterdarlığı'ndan Mükelleflere Taksit Uyarısı

Denizli Defterdarlığı'ndan Mükelleflere Taksit Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Defterdarlığı, 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefleri, Aralık ayı taksitlerinin 31 Aralık 2024'e kadar ödenmesi konusunda uyardı. Yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerektiği vurgulandı.

Denizli Defterdarlığı, 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefleri, yapılandırmanın ihlal olmaması için 31 Aralık Salı gününe kadar Aralık ayı taksitlerini ödemeleri konusunda uyardı.

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili mükelleflere şu bilgeleri verdi, "7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit ödeme seçeneğini seçen mükellefler için yapılandırılan borçların taksit ödemeleri devam etmektedir. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesine rağmen ödenmesi gereken taksitlerden, bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda söz konusu Kanun ihlal edilmiş sayılmaktadır. Bu kapsamda, yapılandırmanın ihlal olmaması için 2024 yılında, yapılandırılan borçların üç taksitini süresinde ödememiş veya eksik ödemiş olan mükelleflerin, Aralık ayında ödenmesi gereken 19'uncu taksit ödemesini 31 Aralık 2024 Salı gününe kadar yapması gerekmektedir. Bu nedenle, yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir" dedi.

Taksit ödemeleri bu noktalardan yapılabilir

Taksit ödemelerini yapmak isteyenleri bilgilendiren Özdemirci, "Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartları ile anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından, Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet Bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), yergi dairesi veznelerine yapılabilir. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya internet adresinden yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
img

DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
img

Güney Kore'de Meclis karıştı! Geçici devlet başkanı da azledildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri

Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.