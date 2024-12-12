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Denizli'de Vergi Denetimleri Sıkılaştırıldı

Denizli'de Vergi Denetimleri Sıkılaştırıldı
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Denizli Defterdarlığı, organize sanayi bölgesi ve hal işletmelerinde belge düzenine uyum ve vergi kaçağını önlemek amacıyla sıkı denetimlere başladı. Denetimler Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Denizli Defterdarlığı'na bağlı denetim ekipleri; organize sanayi bölgesi ve hal işletmelerinde sıkı bir vergi denetimi başlattı. Denetimler, Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Denizli Defterdarlığı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ve Hal İşletmelerinde vergi denetimleri gerçekleştiriyor. Denetlemelerin belge düzenine uyum, vergi kaçağının önlenmesi ve genel vergi incelemeleri mevzuatı kapsamında gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Organize sanayi bölgesi ve hal tesisleri ana giriş noktalarında giriş yapan araçlar üzerinde başlayan denetim muhtemel şüphe ya da eksik görülmesi durumunda; ilgili işletmeye gidilerek denetim genişletilecek. Mevzuat gereği yapılacak olan yoklama sonucuna göre de, ilgili kanun maddesi uyarınca işlem yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde eş zamanlı başlayan denetlemelerde öncelikli olarak belge uyumu ve vergi kaçağının önüne geçilmesi planlanıyor.

Bakanlık son yıllarda eksik belge düzenleme noktasında artışların olmaması noktasında bu tür denetimleri aktif tutuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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