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Denizli'de Tarımsal Üretim Planlaması ve Desteklemeler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya başlanan, Bitkisel ve Hayvansal Üretime yönelik desteklemeler ve Tarımsal Üretim Planlaması hakkında bilgilendirme toplantısında Resmi Gazete 'de yayımlanan Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili konular ele alındı.

Denizli'de 29 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025-2027 yılları arasındaki yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler kapsamında Yeni Destekleme Modeli ve 14 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ilki Acıpayam ilçesinde gerçekleştirildi.

Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya başlayan, Bitkisel ve Hayvansal Üretime yönelik desteklemeler ve Tarımsal Üretim Planlaması hakkında bilgilendirme toplantısında Resmi Gazete 'de yayımlanan Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili konuları ele alındı. Acıpayam ilçesinde gerçekleşen toplantıya, İl Müdürü Şakir Çınar, Acıpayam ve Serinhisar İlçe Müdürleri, Acıpayam Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Bankası Müdürü, mahalle muhtarları, kooperatif başkanları, ilgili sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Tarımsal Üretim Planlaması ve Desteklemeler ile ilgili yaptığı sunumunda, Tarımsal Üretim Planlamasının önemi, üretim planlamasına duyulan ihtiyacı ve bu sürecin nasıl yürütüleceğini, Yeni Destekleme Modelinde özellikle Bitkisel üretim planı kapsamında, Acıpayam ve Serinhisar havzasında belirlenen planlama ürünlerini, Stratejik Ürünler ve Desteklemeler olarak Bakanlık tarafından belirlenen 13 stratejik ürün ve yem bitkileri grubundan hangi ürünlerin ne kadar destek alacağını ve yeni uygulamaya başlayan Hayvancılık Desteklemelerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Planlama dahilinde üretim yapan çiftçilerimizin daha fazla destekleme alacağını, Mazot ve gübre desteğinin kalkmadığını aksine artırıldığını, aynı şekilde hayvancılık desteklemelerini de ayrıntılı anlatan İl Müdürü Şakir Çınar, aslı olmayan haberlere dikkat çekerek, özellikle Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Bakanlık olarak devamlı üreticimiz yanında olmaya devam edeceğimizi, üretimin ve üretenin destekleyicisi olduğumuzun bilinmesi gerektiğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı denizli Tarım

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