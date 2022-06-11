Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen 'Sünnet Şöleni' bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen 'Sünnet Şöleni' bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının faydalandığı sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. Başvurular 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sosyal belediyecilik ilkesi ile ilçemizde birçok çalışma ve proje gerçekleştiriyoruz. İlçemizde ikamet eden 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevesinde dar gelirli ailelerin 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnetleri Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılacak. Çocukların sünnetleri özel hastanelerde uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sünnet çocuklarının sünnet kıyafetleri de Merkezefendi Belediyesi tarafından hediye edilecek. Çocuklarını sünnet yaptırmak isteyen Merkezefendililer başvurularını belediyenin resmi internet adresi üzerinden yapabilecekler. Başvurular 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Sünnet olan çocuklar, Merkezefendi Belediyesi'nin düzenleyeceği kutlama etkinliğinde de bir araya gelecek.

"Özel günlerinde çocuklarımızın yanındayız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi Merkezefendililerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Geçen sene ilk kez düzenlenen toplu sünnet etkinliğinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak ekonomik anlamda zorluk çeken ailelerimizin, dezavantajlı mahallelerimizin her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik ilkesi ile ilçemizde birçok çalışma ve proje gerçekleştiriyoruz. Geçen sene ilk kez gerçekleştirdiğimiz toplu sünnet etkinliğimizi bu yıl da yapıyoruz. İlçemizde ikamet eden 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz. Sünnet işlemleri temiz ve hijyenik ortamda modern cerrahi yöntemlerle yapılacak. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen hemşerilerimiz, belediyemize müracaat edebilirler" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Merkezefendi Denizli Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title