Denizli'de Sanayide Su Verimliliği Eğitimi Düzenlendi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sanayide su verimliliği ve geri kazanım" eğitimiyle sürdürülebilir üretime güçlü katkı sağlandı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sanayide Su Verimliliği, Su Geri Kazanım Teknikleri ve Uygulamaları" başlıklı eğitim, sanayicilerin su yönetimi konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde konuşmacılar arasında yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kitiş ile Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Nas, katılımcılarla sanayide suyun daha verimli kullanılmasına yönelik modern teknikler, uygulama örnekleri ve geri kazanım süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Eğitim kapsamında; atıksu arıtma teknolojilerinden suyun yeniden kullanımına, proses suyu yönetiminden verimlilik artırıcı uygulamalara kadar birçok başlık detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli avantajlar sağlayacak yenilikçi çözümler sunuldu.

Sanayi sektöründe su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan bu eğitim, katılımcı firmalar tarafından ilgiyle takip edildi. Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise katılımcılar, kendi işletmelerine özel soruları ve merak ettikleri konuları uzmanlarla paylaşma fırsatı buldu. - DENİZLİ