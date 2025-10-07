Denizli'de Orman Yangınından Etkilenen Yetiştiricilere Yem ve Saman Desteği

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bostanyeri ve Bölmekaya mahallelerinde meydana gelen orman yangınından etkilenen yetiştiricilere yem ve saman desteği sağlandı.

Denizli'de geçtiğimiz ay Buldan ilçesine bağlı Bostanyeri ve Bölmekaya mahallelerinde meydana gelen orman yangınından etkilenen üreticilerin yem zararlarının giderilmesine katkı sağlamak, hayvansal üretimin sürekliliğini temin etmek ve bölge ekonomisini yeniden canlandırmak amacıyla üreticilere yem ve saman desteği sağlandı. Bu kapsamda Bostanyeri Mahallesi'nde bulunan 7 işletme ile Bölmekaya Mahallesi'nde bulunan 1 işletme olmak üzere toplam 8 işletmeye, yangın nedeniyle zarar gören hayvan yemleri ve samanların telafisi amacıyla 14 bin 920 kilogram arpa flake yem ve 30 bin 750 kilogram saman desteği verildi. - DENİZLİ