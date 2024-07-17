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Denizli'de Konut Satışları Azaldı

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Geçen yılın Haziran ayına bin 78 konut satışı olan Denizli'de, bu yılın aynı gödeminde konut sayışı geçen yıla göre 138 adet azalarak 940 olarak gerçkleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. İstanbul, en yüksek konut satışına sahip il olurken, Ardahan, Hakkari, Tunceli ve Bayburt en az konut satışına sahip iller oldu. İpotekli konut satışları ise 6 bin 813 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Haziran ayına bin 78 konut satışı olan Denizli'de, bu yılın aynı gödeminde konut sayışı geçen yıla göre 138 adet azalarak 940 olarak gerçkleşti.

2024 yılı Haziran ayı 'Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 25 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 6 bin 813 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu. Haziran ayındaki ipotekli satışların, bin 547'si; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176'sı ilk el satış olarak gerçekleşti.

Denizli'de konut satışları azaldı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Denizli'de de konut satışları geçen yılın Haziran ayına göre azalış gösterdi. Denizli'de geçen yıl Haziran ayında konut satışı bin 78 iken, bu yıl aynı ayda 138 adet azalarak 940 oldu. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar geçen yıl Haziran ayına göre bin 362 iken bu yıl bin 1160, Afyonkarahisar'da 609 iken bu yıl 580, Aydın'da 2 bin 124 iken bu yıl bin 610, Uşak'ta 370 iken bu yıl 296, İzmir'de 4 bin 61 iken bu yıl 4 bin 361, Kütahya'da 423 iken bu yıl 392, Muğla'da bin 268 iken bin 324 adet olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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