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Denizli'de Konut Satışları Artış Gösterdi

Denizli'de Konut Satışları Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Denizli'de Eylül ayında konut satışları geçen yıla göre 499 adet artarak bin 781'e yükseldi. Türkiye genelinde ise konut satışları %37,3 artışla 140 bin 919 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Denizli'de geçen yıl Eylül ayında konut satışı bin 282 adet iken, bu yıl aynı ayda 499 adet artarak bin 781 adet oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Yabancılara Eylül ayında 2 bin 22 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu.

Denizli'de konut satışları arttı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Denizli'de de konut satışları geçen yılın Eylül ayına göre artış gösterdi. Denizli'de geçen yıl Eylül ayında konut satışı bin 282 iken, bu yıl aynı ayda 781 adet artarak bin 781 adet oldu. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar geçen yıl Eylül ayına göre bin 573 iken bu yıl 2 bin 279, Afyonkarahisar'da 786 iken bu yıl bin 98, Aydın'da 2 bin 174 iken bu yıl 2 bin 676, Uşak'ta 449 adet iken bu yıl 599, İzmir'de 5 bin 476 iken bu yıl 7 bin 612, Kütahya'da 484 iken bu yıl 804, Muğla'da bin 739 iken 2 bin 157 adet olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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