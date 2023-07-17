Denizli'de Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin Hibe Sözleşmeleri İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Denizli'de 870 proje başvurusu yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 157 projenin hibe sözleşmesini imzalayarak çiftçilere 25 milyon 437 bin 535 TL hibe ödemesi yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında (KKYDP), Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2022-2023 başvuru dönemi hibe sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor.

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Denizli'de toplam 870 adet proje başvurusu yapıldı. İl Proje Değerlendirme Komisyonu'nca yapılan değerlendirme sonucunda bin 142 adet proje Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu ve 157 adet proje Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu'nca asil olarak değerlendirilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Hibe Sözleşmesi imzalamaya davet edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, imza töreninde yaptığı konuşmada, projelerin hayırlı olmasını diledi ve Bakanlığın tarımsal üretim, işleme, paketleme ve dondurulma gibi faaliyetlerde bulunan yatırımcılara yüzde 50 oranında desteklemesi bulunduğu, bu çerçevede Denizli'de 50 milyon 875 bin 71 TL tutarındaki projenin destekleme çerçevesinde alındığını, proje ile çiftçilere 25 milyon 437 bin 535 TL hibe ödemesi yapılacağını belirtti. Çınar, ayrıca uygulanacak bu projelerin Denizli tarımı ve ekonomisi için önemini belirterek bu dahilde destekler ile tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesinin hedeflenerek, çiftçiler için büyük faydalar sağlayacağını sözlerine ekledi. - DENİZLİ