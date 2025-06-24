Denizli'de Kırsal Kalkınma Projesine 87.4 Milyon TL Hibe

Denizli'de Kırsal Kalkınma Projesine 87.4 Milyon TL Hibe
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Denizli'de Kırsal Kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında 87.4 milyon TL hibe ödemesi yapılacak ve 187 kişiye istihdam sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen projeler, kırsal kalkınma ve tarımda teknolojik gelişimi hedefliyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 174.8 milyon TL tutarındaki Kırsal Kalkınma Yatırımları Projesine 87.4 milyon TL tutarında hibe ödemesi yapılacağı ve 187 kişiye istihdam imkanı sağlanacağı belirtildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Bireysel Sulama Desteklenmesi 2025 uygulama dönemi içerisinde hibe sözleşme imzalamaya hak kazananlar açıklandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Tarım ve Orman Bakanlığının bireysel sulama, tarımsal üretim, işleme, paketleme ve depolama gibi faaliyetlerde bulunan yatırımcılara yüzde 50 oranında desteklemesi bulunduğunu kaydederek, "Bu kapsamda ilimizde 174.8 milyon TL tutarındaki Kırsal Kalkınma Yatırımları Projesinde şartları uyan tüm projeler kabul edildi. Destekleme kapsamına alınan projeler ile yatırımcılarımıza 87.4 milyon TL tutarında Bakanlık tarafından hibe ödemesi yapılacak ve bu desteklemeler ile kırsalda 187 kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Uygulanacak bu projeler, Denizli tarımı ve ekonomisi için çok önemli. Bu kapsamda tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlandı. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcıların, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için bireysel sulama desteklemelerinde 03 Temmuz 2025 ve ekonomik yatırım başvurularında ise 23 Temmuz 2025 tarihine kadar İl Müdürlüğüne başvurması gerekiyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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