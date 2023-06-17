Denizli'de Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında Hayvan Yetiştiricilerine Mineral Yalama Bloğu Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Kırsal Kalkınmayı Destekleme projesi çerçevesinde Buldanlı küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine mineral yalama bloğu desteği verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Kırsal Kalkınmayı Destekleme projesi çerçevesinde Buldanlı küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine mineral yalama bloğu desteği verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Kırsal Kalkınmayı Destekleme" projesi çerçevesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinde hayvanların mineral ihtiyaçlarının karşılanması için yalama bloğu üreticilere teslim edildi.

Küçükbaş hayvanlar için 3 kilogramlık 4 bin 600, büyükbaş hayvanlar için ise 5 kilogramlık 4 bin 400 adet hibe mineral yalama bloğunun dağıtıldığı teslim törenine, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, Denizli Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Atmacaoğlu, İlçe Müdürü Serdal Uğur, AK Parti İlçe Başkanı Naci Çomuk, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Mustak ile küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı. Mineral yalama bloklarını yetkilerden teslim alan üreticiler, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ