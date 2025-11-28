Haberler

Denizli'de Kayıtsız Yağ Dolumu Yapılan İşletmeye Denetim

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de kayıt almadan yağ dolumu yapan bir işletmede 8 bin 300 litre bitkisel karışım yağ ile 7 bin 842 litre ambalajlanmış yağın muhafaza altına alındığını duyurdu.

Bakanlığın Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Vatandaşların sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa tolerans gösterilmediği ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizli'de Bakanlığımızdan kayıt almadan yağ dolumu yaptığı tespit edilen işletmede yapılan denetimlerde, 8 bin 300 litre tanklarda bulunan bitkisel karışım yağ, 7 bin 842 litre ambalajlanmış bitkisel karışım yağ, 3 bin 625 teneke ve 2 bin 690 boş ambalaj ele geçirilmiştir. Tespit edilen ürünler Bakanlığımızca muhafaza altına alınmış, sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
