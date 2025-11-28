Denizli'de Kayıtsız Yağ Dolumu Yapılan İşletmeye Denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de kayıt almadan yağ dolumu yaptığı tespit edilen işletmede, 8 bin 300 litresi tanklarda bulunan ve 7 bin 842 litresi ambalajlanmış bitkisel karışım yağın muhafaza altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Vatandaşların sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa tolerans gösterilmediği ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizli'de Bakanlığımızdan kayıt almadan yağ dolumu yaptığı tespit edilen işletmede yapılan denetimlerde, 8 bin 300 litre tanklarda bulunan bitkisel karışım yağ, 7 bin 842 litre ambalajlanmış bitkisel karışım yağ, 3 bin 625 teneke ve 2 bin 690 boş ambalaj ele geçirilmiştir. Tespit edilen ürünler Bakanlığımızca muhafaza altına alınmış, sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."