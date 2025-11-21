Denizli'de Kadın Girişimciler İçin Eğitim Programı Sona Erdi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) koordinatörlüğündeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında Habitat Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirdiği üç günlük eğitim ve bilgi paylaşımı programı sona erdi.

DTO hizmet binasının konferans salonundaki etkinliğe, TOBB Denizli KGK İl İcra Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu başta olmak üzere TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri ile ilgi duyan kadın girişimciler katıldı.

Etkinliğin ilk gününde protokol konuşmalarının ardından "Başarı Hikayeleri: Kadın Girişimciliği" Paneli gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden (İİBF) Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök'ün moderatörlüğündeki panelde örnek kadın girişimcilerden Çisem Sarıkaya, Melike Konyalıoğlu, Fatma Çelikkol Yavuzer, Ayşen Doğrar, Filiz Işıktaş ve Zeynep Demircioğlu, girişimcilik serüvenlerini ayrıntılarıyla anlattı.

KADIN-SAN sloganıyla hayata geçirilen etkinliğin ikinci gününün sabah oturumunda ise Habitat Kapsayıcı Büyüme Programı Proje Asistanı Zeynep Ramazan, katılımcılara Girişimciler İçin E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi verdi. Öğleden sonraki oturumda da genç kadın girişimciler söz aldı ve Hatice Avcı, Hande Yiyen Aka ve Gülşah Altıntaş, PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök'ün moderatörlüğündeki panelde iş tecrübelerini paylaştı.

Programın son gününde, Habitat Sosyal Dayanıklılık Programı Direktörü Ersin Kopuz tarafından "Yapay Zeka Okuryazarlığı" Eğitimi verildi. Değişim Senin Elinde başlıklı panelde, Denizlili kadın girişimcilerden İclal Mutçalı, Elifnur Kaya ile Ülkü Arpaç'ın iş hayatlarında neler yaşadıklarını anlatmasıyla, KADIN-SAN etkinliği sona erdi.

Başkan Erdoğan: "Kadınların her zaman yanındayız"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kadın girişimcilerin her zaman yanında olduklarını ve koordinatörlüğünü üstlendikleri TOBB Denizli KGK ile güzel işlere imza attıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, "Kadınların olduğu her işte ve her yerde biz de varız; her daim yanlarındayız. Kadınların üretim ve istihdamdaki varlığı, ekonomimizin büyümesine önemli bir katkı sağlıyor. O nedenle Denizli Ticaret Odası olarak kadınlarımızın girişimcilik yolculuklarında her zaman destekçisiyiz. Sanayide Kadın Eli Projesi'ni de bu kapsamda çok değerli gördük ve uyguladık. Bu programdaki eğitimler ve bilgi paylaşımlarının, yeni kadın girişimcilerimize rehber olacağına ve yön çizeceğine, mevcut kadın girişimcilerimizi de kişisel donanım ve mesleki eğitim olarak daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Başta KGK İl İcra Kurulu Başkanımız Ayla Taşçıoğlu olmak üzere emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KGK Başkanı Taşçıoğlu, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

TOBB Denizli KGK İl İcra Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu da etkinliklerini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek desteklerinden dolayı DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a teşekkür etti. Taşçıoğlu, "Denizli Sanayide Kadın Eli Projemizin Kadın-San adını verdiğimiz programını hakkıyla tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Kadın girişimcilerimizin hem bilgi hem de motivasyon anlamında uzman isimlerden yeni bilgiler edinerek ve tecrübe paylaşımında bulunarak daha da güçlendiği bu üç günlük süreç, hepimiz için çok değerliydi. Organizasyonumuza verdikleri desteklerden dolayı başta koordinatörümüz Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadınların üretimde, sanayide ve girişimcilikte daha görünür ve güçlü olması için faaliyetlerimize kesintisiz devam edeceğiz. Bu büyük aileye Denizli'deki tüm kadınları bekliyoruz. Kadın girişimcilerimiz bir arada hareket ederek daha da güçlensinler istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ