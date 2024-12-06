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Denizli'de İlk Motorlu Araçlar Fuarı, 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Denizli'de İlk Motorlu Araçlar Fuarı, 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, kentte ilk kez düzenlenen motorlu araçlar fuarının ilk gününde 25 bin ziyaretçi ve 120'den fazla araç satışı gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, fuarın otomotiv sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Denizli'de ilk kez düzenlenen motorlu araçlar fuarını ziyaret eden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, fuarın ilk gününde 25 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 120'nin üzerinde araç satışının olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kentte ilk kez düzenlenen Motorlu Araçlar Fuarını beraberindeki heyetle ziyaret etti. Otomobil sektörünün temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bilgi alarak araçları inceledi. Bazı otomobillere binen Başkan Erdoğan, ziyaretçilerle de sohbet ederek görüşlerini dinledi. Fuarda yaptığı inceleme gezisinin ardından açıklamalarda bulunan DTO Başkanı Erdoğan, "Bu fuar Denizli'de ilk kez yapılıyor. Bu fuarın en büyük özelliği otomotiv sektöründe ege bölgesini kapsıyor. Dün ve bugün yapılan ziyaretçi sayılarını duyunca çok mutlu olduk. Dün 25 bine yakın vatandaşımız fuarı ziyaret edip buradaki otomobil, traktör ve motosikletleri incelediler. Ayrıca mutlu olduğumuz diğer konu ise ilk kez fuarlarda satış hemen hızlı olmaz ama bu fuarımız hamuru ve mayası bugünden tuttu. Toplamda şimdiye kadar 120'nin üzerinde satış gerçekleştirilmesi bize son derece mutlu etti. Denizli Ticaret Odası ailesi olarak fuarları çok önemsiyoruz. Fuarlara çok değer veriyoruz. Dünyanın dört bir yandaki fuarlara en güçlü ailemiz ve ekibimizle gidiyoruz" dedi.

"Fuarlar ekonomiye ve ticarete önemli katkı veriyor"

Denizli ekonomisinin her geçen gün sektör bazlı çeşitliliğinin artmasıyla mutlu olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Biz geçen yıl ve bu sene 700'e yakın firma ve üyelerimizi fuarlara götürdük. Amacımız sektör çeşitliliğini artırarak üretime, ihracata, istihdama en güçlü bir şekilde katkıyı vermenin gururunu yaşıyoruz. Şükürler olsun ki son zamanlarda yani son 2 ayda da ihracatımızdaki artış Türkiye'nin artışının çok üzerine çıkmıştır. Bizler hep şunu söylüyoruz, Fuarlar, ikili görüşmeler, ekonomiye ve ticarete önemli katkı veriyor. onun için bugün buradayız. Yarın Moskova, daha sonra Frankfurt'daki fuarlara ve görüşmelere katılım sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde Ticaret Odası olarak birçok farklı sektörler olarak fuarlara gideceğiz" şeklinde konuştu.

Fuarlara gidecek olan üyelerin vize işlemleri DTO'da daha kolay

Fuarlara gitmek için vize başvurusu yapan üyelerinin konsolosluk bulunan kentlere gitmeden DTO'da işlemlerinin kolaylıkla yapıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Hometex Fuarına, Denizli Ticaret Odası üzerinden 320'ye yakın üyemizin vize işlemleri gerçekleştirdik. Artık yurt dışına çıkacak üyelerimizin İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a göndermeden odamızda bu imkanları da vermenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki fuarlarda da desteğimizi artırarak devam ediyoruz. Bu fuarlar sonucunda dünyanın dört bir tarafında işyeri açıp Türkiye'den ürününü alıp satışını yapan ve döviz kazandıran istihdam sağlayan ve ithalatı engelleyen bir kapı olduğunu buradan ifade etmek isterim. Milletin olduğu yerde, ticaretin olduğu yerde gönül birlikteliğin olduğu yerde Denizli Ticaret Odası ailesi her zaman onların yanındadır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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