Denizli'de ihtiyaç sahiplerine 30 bin adet gıda paketi dağıtıldı

Geleneksel hale getirdiği iftar çadırının yanı sıra ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde kurduğu gönül sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine 30 bin adet gıda paketi dağıttı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı boyunca 30 bin adet gıda paketi dağıttı. Geleneksel hale getirdiği Ulu Camii yanındaki iftar çadırının yanı sıra ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde kurduğu gönül sofralarıyla binlerce vatandaşı bir araya getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçeve içerisinde temel gıdaların bulunduğu 30 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ramazan ayının bu yıl da Denizli'de güzelliklerle geçtiğini işaret ederek, mübarek ayın manevi atmosferini hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, Ramazan ayında gelenekselleştirdikleri gıda paketi desteğini bu yıl da sürdürdüklerini belirtti.

"Ramazan ayı paylaşmak ve yardımlaşmak demektir"

İftar çadırı ve mahallelerde kurdukları gönül sofralarında her gün binlerce vatandaşla aynı sofrada buluştuklarını ve birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, "11 ayın sultanı ramazan ayı paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu yıl da yalnız bırakmadık ve bir nebzede olsa onlara katkı sağlamak için ramazan paketleri ulaştırmaya gayret ettik. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye, ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ