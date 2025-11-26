Haberler

Denizli'de İhracatçılara Yapay Zeka ve Pazarlama Eğitimi

Denizli'de düzenlenen 'Yapay Zeka ve Pazarlamadaki Dönüşüm' eğitimi, ihracatçılara yapay zekanın ticaretteki fırsatlarını ve pazarlama stratejilerini tanıttı. Eğitimin konuşmacısı Cüneyt Bahadır, yeni iş modelleri ve insan-AI iş birliğinin verimliliği artıracağını vurguladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de ihracatçılara yönelik olarak "Yapay Zeka ve Pazarlamadaki Dönüşüm" eğitimi düzenlendi.

Konuşmacı Cüneyt Bahadır tarafından teknolojik dönüm noktaları, ticaretin evrimi, mobil dönem: omni-channel satış, yapay zekanın günümüzde kullanım alanları, tekrar eden işlerin otomasyonu, görüntü işleme ile kalite kontrol, ürün sınıflandırma, katalog yönetimi, talep tahmini, fiyat optimizasyonu, müşteri destek otomasyonu, üretici ve ihracatçılar için AI fırsatları, ürünler daha hızlı nasıl tanıtılır, yeni pazarlara erişim, sanal showroom'lar, müşteriye özel teklif ve içerik üretimi, KOBİ'lerin rekabet edilebilirliğinin artırılması konu başlıkları üzerinde duruldu.

Ayrıca yakın gelecek perspektifinde yapay zekanın ticarette oluşturacağı yeni iş modelleri, insan–AI iş birliğiyle çalışan başına verimliliğin artışı ve bir çok sektörlerde oluşturacağı dönüşüm örneklerle aktarıldı. "Kendi sektörünüzde yapay zekayı nerelerde ve nasıl kullanabilirsiniz?" ile "İşe İlk Nereden Başlamalıyız?" soruları yöneltilerek firmaların "Pazarlamadaki Dönüşüm Yol Haritaları" interaktif olarak değerlendirildi.

Program yapılan bilgilendirmelerin ardından soru ve cevap bölümüyle devam etti. - DENİZLİ

