Denizli'de Evlenecek Gençlere İndirim Projesi Başlatıldı

Denizli'de Evlenecek Gençlere İndirim Projesi Başlatıldı
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Denizli Ticaret Odası, evlenecek gençlere indirim sağlamayı amaçlayan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesinin protokolünü imzaladı. Proje ile gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Ticaret Odası (DTO) üyesi esnafların, evlenecek gençlere indirim yapmasını öngören "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi protokolü, Vali Ömer Faruk Coşkun ve DTO Başkanı Uğur Erdoğan tarafından imzalandı.

2025 Aile Yılı olması münasebetiyle, Denizli Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Odası arasında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi İndirim Anlaşması İmza Protokolü" valilik makamı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Protokol imza törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ile Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve katıldı.

Söz konusu proje kapsamında Denizli Ticaret Odasına üye firmaların belirli ürün ve hizmetlerde sağlayacağı indirimler ile evlilik hazırlığında olan gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi ve evlilik sürecinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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