Denizli'de Ekmeğe Zam Geldi

Denizli il merkez ve ilçelerinde 7 TL'ye satılan ekmeğin, yarından itibaren 8 TL'ye satılacağı belirtildi.

Denizli'de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğe yeni zam gelerek 7 TL ye yükselmişti. Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildiği bildirildi.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamlı fiyattan satılacağını açıkladı. - DENİZLİ