Denizli'de Deri İhracatı Yüzde 30 Arttı

Denizli'de 2021 senesinde 5 milyon dolar olan deri ihracatı, 2022 senesinde yüzde 30 artış göstererek 6,5 milyon dolara yükseldi. Denizli'nin deri ihracat rakamında yüzde 30'luk bir yükseliş yaşanırken ihracat geliri ise 6,5 milyon dolara yükseldi. Denizli'den 2022 yılında deri sektöründe 75 ülkeye 6,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Denizli'de 2021 senesinde 5 milyon dolar olan deri ihracatı, 2022 senesinde yüzde 30 artış göstererek 6,5 milyon dolara yükseldi.

Açıklanan verilere göre 2021 senesinde Denizli'de deri ihracatı 5 milyon dolardı. Yeni açıklanan verilere göre Denizli'nin deri ihracat rakamında yüzde 30'luk bir yükseliş yaşanırken ihracat geliri ise 6,5 milyon dolara yükseldi. Ayrıca Denizli'nin deri sektörünün ihracat birim fiyatı ise 2022 yılı genelinde 13,1 dolar ile ortalamanın oldukça üzerinde seyretti.

Katma değerli ihracatıyla ilimiz ekonomisine katkısını her geçen yıl artıran sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde Denizli'nin deri ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında artışla 4,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Denizli'den 2022 yılında deri sektöründe 75 ülkeye 6,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılında bu değer 5 milyon dolar seviyesindeydi. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülkenin yüzde 19 oranla Almanya, yüzde 13 oranla Ukrayna, yüzde 12 oranla ABD, yüzde 11 oranla Fransa ve yüzde 5 oranla İngiltere olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli'de daha çok çanta, valiz ve ayakkabı ön plana çıkıyor

Deri sektörünün saraciye ürünlerinden giyim eşyasına, dekor-döşemeden aksesuara kadar geniş bir üretim alanında faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Memişoğlu, "Sektörde Denizli daha çok çanta, valiz ve ayakkabı gibi ürünlerle ön plana çıkıyor. 2022 yılında Almanya'ya 1 milyon 204 bin deri ihracatı gerçekleşti. Bunun yaklaşık yüzde 73'ü saraciye ürünleri. ABD'ye ise yüzde 70'e yakın bir oranla ayakkabı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Sektör ihracatçılarımıza ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar için teşekkürlerimizi iletiyoruz" - DENİZLİ