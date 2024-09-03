Üye Girişi
Haberler

Denizli'de çekirdeksiz sultaniye üzümünde kalite artarken verim düşüş yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle çekirdeksiz sultaniye üzümünde kalite artarken, verimde düşüş yaşandı. Üreticiler, iklim değişikliği ve sulama suyu azalmaları nedeniyle rekolte kaybı yaşadıklarını belirtti.

Denizli'de hava sıcaklıkları yaz mevsiminde normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle çekirdeksiz sultaniye üzümünde kalite artarken, verimde düşüş yaşandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen, aroma, tat ve kokusuyla rağbet gören çekirdeksiz sultaniye üzümünde hasat sona geliniyor. Bağlardan toplanan üzümlerin bir kısmı iç ve dış pazarda satışa sunulurken, bir kısmı ise sergilerde kurutuluyor. Bölgede üzüm üreticiliği yapan Yusuf Ongan, geçtiğimiz yıllara oranla rekolte kaybı yaşadıklarını aktardı. İklim değişikliği neticesinde üzüm üretimi için gerekli olan yağışların görülmediğini belirten Yusuf Ongan "Bununla birlikte aşırı sıcaklarda yaşandı. Sulama suyunda azalmalar oldu. Rekolte bu yıl az ama kalite çok yüksek. Sergiye serdiğimiz üzüm on ila on iki günde kuruyor. Dokuz numara kuru üzüm elde edeceğimizi tahmin ediyorum. Kendim ve ailemle birlikte bağımızdan kestiğimiz üzümleri özel ölçümler yaparak hazırladığımız patoz ve yağ karışımına bandırarak babamızdan, büyüklerimizden gördüğümüz şekilde yıllardan beri kullandığımız beton sergilerde kurutuyoruz. Kuruttuğumuz üzümleri TARİŞ'e ve diğer alıcılara satışını gerçekleştiriyoruz. Allah bereket versin, üreticimizin yüzü gülsün inşallah" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İklim Değişikliği denizli Ekonomi Güncel

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti
title