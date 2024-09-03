Denizli'de çekirdeksiz sultaniye üzümünde kalite artarken verim düşüş yaşandı

Denizli'de hava sıcaklıkları yaz mevsiminde normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle çekirdeksiz sultaniye üzümünde kalite artarken, verimde düşüş yaşandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen, aroma, tat ve kokusuyla rağbet gören çekirdeksiz sultaniye üzümünde hasat sona geliniyor. Bağlardan toplanan üzümlerin bir kısmı iç ve dış pazarda satışa sunulurken, bir kısmı ise sergilerde kurutuluyor. Bölgede üzüm üreticiliği yapan Yusuf Ongan, geçtiğimiz yıllara oranla rekolte kaybı yaşadıklarını aktardı. İklim değişikliği neticesinde üzüm üretimi için gerekli olan yağışların görülmediğini belirten Yusuf Ongan "Bununla birlikte aşırı sıcaklarda yaşandı. Sulama suyunda azalmalar oldu. Rekolte bu yıl az ama kalite çok yüksek. Sergiye serdiğimiz üzüm on ila on iki günde kuruyor. Dokuz numara kuru üzüm elde edeceğimizi tahmin ediyorum. Kendim ve ailemle birlikte bağımızdan kestiğimiz üzümleri özel ölçümler yaparak hazırladığımız patoz ve yağ karışımına bandırarak babamızdan, büyüklerimizden gördüğümüz şekilde yıllardan beri kullandığımız beton sergilerde kurutuyoruz. Kuruttuğumuz üzümleri TARİŞ'e ve diğer alıcılara satışını gerçekleştiriyoruz. Allah bereket versin, üreticimizin yüzü gülsün inşallah" dedi. - DENİZLİ