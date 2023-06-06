Denizli'de Canlı Hayvan Pazarı Hareketleniyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Denizli'deki hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Besiciler, hayvanlarını kesime hazır hale getirip pazarlarda alıcılarla kıyasıya pazarlık yapıyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar da hayvanların kilosunu tespit etmeye çalışıyor. Besiciler, bu yıl satışlardan umutlu olduklarını söylüyor.

Canlı hayvan pazarı hareketlenmeye başladı

DENİZLİ - Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Denizli'de, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Denizli'de, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinde hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları kucağına aldıkları hayvanın kilosunu tespit etmeye uğraşırken, kimileri de dişlerinden kurbanlığın yaşını anlamaya çalışıyor. Kurban Bayramı öncesi iyi bir satış yapmayı hedefleyen besiciler, bu yıl satışlardan umutlu olduklarını söylüyor.

"Güzel bir bayram alışverişi olacağını düşünüyorum"

Hayvanlarını satmak için sabahın erken saatlerinde pazarda yerini alan Turgut İnanç, "Hayvanlarımızı alıp, getirdik. Şu anda birkaç hayvanımızı sattık. Geri kalan hayvanlarımız için ise pazarlıkları sürdürüyoruz. Bu yıl et fiyatlarında sürekli bir artış yaşandı. Artan maliyetler de üreticinin cebine daha az para girmesine neden oldu. Hayvanın özelliklerine göre fiyatlar düşebiliyor veya artabiliyor. Bizler heyecan ile satış yapmayı bekliyoruz. Güzel bir bayram alışverişi olacağını düşünüyorum" dedi.