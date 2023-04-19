Denizli'de bayramda 2 gün ekmek çıkmayacak

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, Ramazan Bayramı'nın ilk 2 günü kentteki fırınlarda ekmek üretilmeyeceğini açıkladı.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Karadaban, bayramda ekmek üretimiyle ilgili yayınladığı yazılı açıklamasında, "Ramazan Bayramında fırınlarda çalışan işçilerimizin bayram tatili yapabilmeleri için Bayramın 1. ve 2. günü (21 - 22 Nisan 2023) tarihinde fırınlarımızda ekmek çıkmayacaktır. Bayramın üçüncü günü işçisini temin eden fırınlarımız çalışacaktır. Bayramda ekmek sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Arife günü (Perşembe) fırınlarımız tam mesai ile çalışacak ve ihtiyaç olan ekmek miktarı üretilecektir" denildi. - DENİZLİ