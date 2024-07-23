Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Araç Sayısı 520 Bin 740'a Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 520 bin 740 oldu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Denizli'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 520 bin 740 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2024 araştırma sonuçlarını açıklandı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azaldı. İllere göre dağılımda ise Denizli'de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 59 bin 82 kişi olurken, Denizli'de bulunan toplam araç sayısı da 520 bin 740 olarak açıklandı.

Denizli'de şu anda toplam araç sayısı 520 bin 740 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 239 bin 872, minibüs 7 bin 453, otobüs 3 bin 980, kamyonet 77 bin 213, kamyon 13 bin 407, motosiklet 114 bin 148, özel amaçlı bin 481 ve traktör sayısı da 63 bin 186 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Denizli'de araç başına düşen kişi sayısı 2,03 kişi, otomobil başına ise 4,41 kişi olarak belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Motosiklet Denizli Ekonomi Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti

ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title