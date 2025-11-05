Denizli'de Alandız Kestanesi Hasadı Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde coğrafi işaretli Şekerci cinsi Alandız kestanesinde hasat başladı. Zor ve emek isteyen hasatta işçi bulmakta zorlandıklarını belirten üreticiler, bu yıl verimin iyi olduğunu söylüyor. Bölge kestanesine yoğun talep olduğunu ifade eden üreticiler, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Buldan Ziraat Odası tarafından coğrafi işaret patenti alınan dünyaca ünlü Şekerci cinsi Alandız kestanesinde üreticiler hasada başladı. Dikenli yapısı nedeniyle sırıklarla ağaçlardan düşürülen kestaneler, toplandıktan sonra belirli bir süre kuyularda dinlendirmeye bırakılıyor. Hasat sırasında metrelerce yüksekliğe çıkan üreticiler, hem çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını hem de yapılan işin büyük cesaret ve dikkat gerektirdiğini belirtiyor.

Buldan genelinde yaklaşık 19 bin kestane ağacı bulunuyor. 2024 yılında bin 300 dekar alanda 385 ton kestane üretimi gerçekleştirildi. Ağaç başına ortalama 30 kilogram verim elde edilirken, bu yıl da verimin benzer seviyelerde olacağı tahmin ediliyor.

"Bölgemizin kestanesine talep çok oluyor"

Toplandıktan sonra yaklaşık 20 ila 25 gün arasında dinlenmeye bırakılan kestaneleri eğrelti otlarıyla örttüklerini dile getiren kestane üreticisi Sefa Karakaş "Bu sürede bizim kuzuluk dediğimiz tepeciği suluyoruz. Burada yapılan işlemle kestanemiz istediğimiz tat ve aromaya ulaşıyor. Bu süre içinde bekleyen kestanelerimizi daha sonra elle veya makinayla dikenli kabuğundan ayırıyoruz. Yemesi çok keyifli ancak üretimi oldukça zor. Benim ağaçlarımın yaşları daha küçük ama verim ve kalite açısından çok iyi. Havası, suyu, iklimi ve toprak yapısıyla kestane üretimi çok uygun. Bölgemizin kestanesine talep çok oluyor. Allah ürünümüzün bereketini versin" diye konuştu.

"Üreticilerimiz inşallah güzel bir sezon geçirirler"

Özellikle hafta sonları üreticilere yardım etmek amacıyla bölgeye geldiğini belirten Remzi Hamamcıoğlu, "Kestane üreticiliği yapmak meşakkatli bir iş olduğu için yardım amacıyla arkadaşlarımın yanına geliyorum. Hem doğada temiz hava alıyor hem de arkadaşlarıma yardım ediyorum. Bu yıl gerçekten de kestane verimi çok iyi. Adını, tadını ve lezzetini Türkiye'de duymayan yok. Üreticilerimiz inşallah güzel bir sezon geçirirler" dedi. - DENİZLİ