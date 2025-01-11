Üye Girişi
Haberler
Biden'dan Trump yönetimine yangın çağrısı: Odaklanmaya devam etmeleri için dua ediyorum

Bıden topu Trump'a attı: Sizin için dua ediyorum
ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland Başbakanı'ndan yeni açıklama: Görüşmeye hazırız

Trump'ın ilhak etmek istediği Grönland Başbakanı'ndan yeşil ışık
Esenyurt'ta seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Gece yarısı korkunç saldırı! Seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Denizli'de 587 Bin Ceviz Fidanı Üreticilere Dağıtıldı

Denizli'de 587 Bin Ceviz Fidanı Üreticilere Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 2017 yılında başlatılan 'Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme' projesi kapsamında, bugüne kadar toplamda 587 bin ceviz fidanı üreticilere ulaştırıldı. Proje ile Denizli'deki ceviz üretim alanının artırılması hedefleniyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 2017 yılında başlatılan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" projesi kapsamında bugüne kadar 587 bin ceviz fidanının üreticiyle buluşturulduğu açıklandı.

Denizli'de 2017 yılında başlatılan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" kapsamında üreticiye ceviz fidanı dağıtımı sürüyor. Projenin başlangıcından bu yana geçtiğimiz yıla kadar 536 bin ile rekor bir sayıya ulaşan projede bu yıl 51 bin ceviz fidanı üreticiyle buluşturuldu. Proje kapsamında Denizli Hayvan Pazarında 13 Aralık-20 Aralık 2024 ve 10 Ocak 2025 tarihlerinde 3 parti halinde 51 bin ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

"Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" kapsamında 2017-2018 yılları arasında 20 bin adet ceviz fidanı 6 ilçeye, 2018-2019 yılları arasında 132 bin adet ceviz fidanı 17 ilçeye, 2019-2020 yılları arasında 181 bin adet ceviz fidanı 18 ilçeye, 2020-2021 yılları arasında 48 bin adet ceviz fidanı 17 ilçeye, 2021-2022 yılları arasında 42 bin adet ceviz fidanı 17 ilçeye, 2022-2023 yılları arasında 52 bin adet ceviz fidanı 17 ilçeye, 2023-2024 yılları arasında 61 bin adet ceviz fidanı 17 ilçeye, 2024-2025 yılları arasında 51 bin adet ceviz fidanı 17 ilçeye olmak üzere toplamda 587 bin adet chandler ve franquette (tozlayıcı) aşılı ceviz fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

587 bin ceviz fidanını üreticiyle buluşturuldu

Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan projeyle ilgili olarak yapılan açıklamada; "Projenin 2017 yılında başlayıp 2022 yılına kadar beş yıl sürmesi planlanmış olup gelen talepler üzerine 2023 ve 2024 üretim yıllarında da fidan dağıtımı devam etmiştir. Proje kapsamında 2017-2025 üretim yılları arasında Denizli ilimizde 18 ilçede 8 bin 512 çiftçimize 33 bin 276 dekar alana dikilmek üzere 587 bin adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı yapılmıştır. Proje öncesi ilimizde 2016 yılında 48 bin 246 dekar toplam ceviz alanı mevcut iken, projenin katkısıyla birlikte 2025 yılı itibariyle toplam ceviz alanı 127 bin 771 dekara ulaşmıştır. 2025 üretim yılında 51 bin adet ceviz fidanının 17 ilçede üreticimize dağıtımı yapıldı. Birinci parti fidan dağıtımı Serinhisar, Acıpayam, Çameli, Kale, Beyağaç ve Pamukkale ilçelerinde toplam 21 bin 500 adet, ikinci partide Tavas, Çardak, Bozkurt, Babadağ, Buldan ve Güney ilçelerinde toplam 13 bin 100 adet, üçüncü partide ise Honaz, Baklan, Çivril, Çal ve Bekilli ilçelerinde toplam 16 bin 400 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında toplam 587 bin adet ceviz fidanı üreticiyle buluşturulmuştur. Üreticilerimizin ihtiyacı doğrultusunda ceviz fidanı dağıtımını sürdüreceğiz" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Futbolcuların eşlerini Arabistan'da taciz ettiler
img

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem
img

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
1. dakikada gol yediler! Fatih Terim'den lige kabus gibi başlangıç

Terim'den lige kabus gibi başlangıç
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...

Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.