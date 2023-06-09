Denizli'de 1330 çiftçiye yüzde 50 hibeyle 133 ton Macar fiği tohumu dağıtılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 16 ilçedeki 1330 çiftçiye, yüzde 50 hibeyle 133 ton Macar fiği tohumu dağıtılacak. Proje tutarı 4 milyon lira olan desteğin hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacını karşılama ve maliyetlerini azaltma konusunda katkı sağlaması hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında 16 ilçedeki 1330 çiftçiye, yüzde 50 hibeyle 133 ton Macar fiği tohumu dağıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar imza attı.

Zolan, verilen destekle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacını karşılama ve maliyetlerini azaltma konusunda katkı sağlamış olacaklarını belirtti. Proje tutarının 4 milyon lira olduğunu kaydeden Zolan, desteğin hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar ise 250 bin büyükbaş, 750 bin küçükbaş ile Denizli'nin önemli bir hayvan mevcuduna sahip olduğunu ifade etti.