Denizli Çardak Havalimanı'nda Şubat Ayında 36 Bin 904 Kişiye Hizmet Verildi

Denizli'nin Çardak Havalimanı'nda 2024 Şubat ayında 36 bin 904 kişiye hizmet alırken, toplamda 473 uçuş seferi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Denizli Çardak Havalimanı'nda Şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 144, dış hat yolcu trafiği bin 760 oldu. Şubat ayında toplam 36 bin 904 yolcuya hizmet verildi.

Uçak trafiği 473'e ulaştı

Şubat ayında Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 458, dış hatlarda 15 olmak üzere toplamda 473'e ulaştı. Yük trafiği ise Şubat ayında toplamda 364 ton oldu.

İlk 2 ayda yolcu trafiği 75 bine ulaştı

2024 Yılı ilk 2 aylık Ocak-Şubat döneminde ise Denizli Çardak Havalimanı'nda yolcu trafiği 75 bin 430, uçak trafiği 889, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 723 ton olarak gerçekleşti. - DENİZLİ