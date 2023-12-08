Denizli Çardak Havalimanı'nda Kasım Ayında 35 Bin 701 Kişi Hizmet Gördü

Denizli'nin Çardak Havalimanı'nda Kasım ayı süresince 35 bin 701 kişi hizmet görürken, toplamda 320 sefer yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı'nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 34 bin 692, dış hat yolcu trafiği bin 9 oldu. Böylece Kasımda toplam 35 bin 701 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 310, dış hatlarda 10 olmak üzere toplamda 320'ye ulaştı. Yük trafiği ise Kasım ayında toplamda 331 ton oldu. 11 aylık (Ocak-Kasım) dönemde ise Denizli Çardak Havalimanı'nda yolcu trafiği 408 bin 378, uçak trafiği 4 bin 836, yük trafiği ise 4 bin 43 ton olarak gerçekleşti. - DENİZLİ