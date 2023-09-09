Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha

Kırsal kalkınma projelerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çardak ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan katı gübre dağıtma römorku ve tohum eleme makinesi hibe etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla sürdürdüğü örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Çardak ilçesinde 41 bin dekar alanın üzerinde 467 üreticinin kullanacağı katı gübre dağıtma römorku ile 47 bin dekar alanın üzerinde 472 üreticinin faydalanacağı tohum eleme makinesi hibe etti. Çardak ilçesindeki üreticilerin, maliyetlerini düşürmek ve iş gücü gibi temini zor olan kaynaklardan tasarruf ederek daha karlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen makine teslim töreni Çardak Şehit Ahmet Ulukavak Kapalı Pazaryeri'nde yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ile üreticiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda üreticilere destek olduklarını Çardaklı üreticilerden gelen katı gübre dağıtma römorku ve tohum eleme makinesi talebini hemen yerine getirdiklerini ve sundukları desteğin faydalarını anlatan Başkan Zolan, desteklerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Çiftçilerimiz bol ve kaliteli üretim yapsın inşallah. Bizim derdimiz herkes yaptığı işin karşılığını güzel bir şekilde kavuşsun istiyoruz" dedi.

"Ürettiğimiz zaman güçlüyüz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin yanında olmak için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Üreten insanların yanında olmamız, onları işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Üretimlerimizi artırmak gerekiyor. Bu ekipmanlarla üretimleri artırarak devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Ürettiğimiz zaman daha kaliteli ve daha çok ürettiğimiz zaman, çiftçilerimize destek verdiğimiz zaman güçlüyüz. Geleceğimiz daha aydınlık. Birlik ve beraberliğimizi daim olsun. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Herkese kaliteli ürünler, bol ve hayırlı kazançlar diliyorum " diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Çardak ilçesine hibe edilen katı gübre dağıtma römorku ile tohum eleme makinesini inceledi. - DENİZLİ