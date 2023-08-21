Denizli Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesi Tamamlandı

Denizli'de 489 üreticiye 978 adet damızlık koç ve teke hibe edildi

Denizli Büyükşehir'in damızlık koç ve teke dağıtımı tamamlandı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin sürülerinde kalite ve verimin artması hedefiyle başlattığı damızlık koç ve teke dağıtımı sona erdi. Proje çerçevesinde kent genelinde 489 üreticiye 978 adet damızlık koç ve teke hibe desteği verildi.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirdiği Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesinde üreticilere damızlık koç ve tekelerini teslim etti. 7,5 milyon liralık proje ile 19 ilçedeki 489 yetiştiriciye hayvan başı bin TL katkı bedeliyle 978 baş damızlık koç ve tekelerin dağıtımı kent genelinde tamamlandı ve projeden faydalanan üreticiler damızlık koç ve tekelerini teslim aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin daha verimli bir sürüye sahip olmaları adına böyle önemli bir projeyi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiklerini anlatarak, projeye bütçeden 7,5 milyon lira ayırdıklarını hatırlattı.

489 üreticiye 978 damızlık koç ve teke desteği verildi

Sanayi, turizm ve tarım kenti Denizli'de hayvancılığın da çok daha ileriye gitmesi adına Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Osman Zolan, "Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Üreticilerimizin sahip olduğu küçükbaş hayvanların ırkını tazelemek, verimliliğini arttırmak için hayata geçirdiğimiz projemiz çerçevesinde 489 üreticimize hayvan başı bin TL katkı bedeliyle 978 baş damızlık koç ve tekelerini teslim ettik. İnşallah bu desteklerimizle üreticilerimiz daha çok kazanacak, daha mutlu olacak. Üreticimizin, çiftçimizin mutlu olması için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.