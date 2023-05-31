Denizli Büyükşehir Belediyesi Alabalık Üreticilerine Dezenfeksiyon Desteği Verdi

103 alabalık üreticisine 10 bin 300 litre dezenfeksiyon desteği verildi

Balık ölümleri azalacak üretici daha çok kazanacak

DENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli, Acıpayam, Çal, Pamukkale ve Çivril ilçelerinde alabalık yetiştiren 103 üreticiye balık ölümlerinin önlenerek daha sağlıklı yetiştiricilik yapmaları amacıyla 10 bin 300 litre dezenfeksiyon desteğinde bulundu.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal alanda yaşayan vatandaşların daha çok kalkınması için bugüne kadar onlarca proje hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, alabalık üreticilerini de unutmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi balık ölümlerinin önüne geçilerek, güvenilir sağlıklı üretimin sağlanması, balık hastalıklarından kaynaklanacak tedavi masraflarının azalması, yetiştirilen balığın daha hızlı gelişim göstererek gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi hedefiyle alabalık üreticilerine dezenfeksiyon desteği sağladı. Kuluçkahane, beton havuzlar, plastik veya polyester tanklar, yavru balık ve porsiyonluk alabalık üretiminde yoğun olarak kullanılan malzeme ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan 10 bin 300 litre yüzde 37'lik sıvı formaldehit Çameli, Acıpayam, Çal, Pamukkale ve Çivril ilçelerindeki 103 üreticiye verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüzde 37'lik sıvı formaldehit dezenfeksiyonunu alabalık üreticilerine teslim etti.

"Üreticimizin daha çok kazanıp mutlu olmasını istiyoruz"

7Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanayi ve turizm kenti Denizli'nin aynı zamanda önemli bir alabalık üreticisi olduğunu, yetiştirilen alabalıkların büyük bir kısmının da ihraç edildiğini söyledi. Alabalık yetiştiricilerinin üretim sürecindeki hastalık ve kayıpların önüne geçilmesi açısından büyük önemi bulunan dezenfeksiyon talebine hemen yanıt verdiklerini ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile söz konusu desteği yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, "Bizler tarım ve hayvancılığa verdiğimiz desteklere üreticimizin daha çok kazanıp mutlu olmasını istiyoruz. Üreticimizin kazanması, şehrimizin kazanması dolayısıyla insanımızın da kazanması demektir. İnşallah hep birlikte üretmeye, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Projemiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.