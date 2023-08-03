Denizli Belevi Mahallesi'nde Anason Hasadı Tamamlandı

Denizli'nin Çal ilçesinde ürettiği anasonuyla ünlü Belevi Mahallesi'nde bu yılki anason hasadı tamamlandı. Kilogramı 90 TL'den alıcı bulan anasonun fiyatının 100-110 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı ürettiği anasonuyla ünlü Belevi Mahallesi'nde bu yılkı anason hasadı tamamlandı. İlaç ve kozmetik sanayisinde ana ham madde olarak kullanılan anasonun kilogramı 90 TL'den alıcı buluyor. İleriki tarihlerde anason fiyatının 100-110 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Hatipoğlu, anason üreticilerinden her yıl aynı bölgelere aynı ürünü ekmemelerini istedi. Türkiye'de anason üretim miktarının dekar başına 100- 110 kilogram iken Belevi Mahallesi'nde dekar başı üretimin 30-40 kilogramlara kadar gerilediğine dikkat çeken Hatipoğlu, bu rekolte ile anason üreticisinin para kazanmasının imkansız olduğunu söyledi. Tarım Platformu Başkanı Hatipoğlu, "Anason çok önemli tıbbi aromatik bir bitki, ilaç ve kozmetik sanayisinde çok kullanılan bir ürün. Ülkemizde dünyada önemli üreticilerden. Ülkemiz içinde ise Denizli çok önemli bir üretici, Türkiye üretiminin yüzde 20 si Denizli'de üretiliyor. En değerli anason üretimi yeri ise Çal Belevi Mahallesinde yapılmakta. Bu bölgede yetişen anasonların aromatik bitki özellikleri çok yüksek fakat buradaki temel sorun anason üreticileri sürekli aynı alanlara ekim yaptıkları için birim alandan yani dekar başına alınan verim 30-40 kilogram düzeyine kadar indi. Oysa ülkemizde anason üretimi dekar başına 100-110 kilogram civarında" dedi.

"Ürünü satmayın bekleyin"

Anason üreticilerinden hasat ettikleri ürünleri satmamalarını, biraz bekletmelerini isteyen Hatipoğlu, "Bu anason üretiminde verimsizliği aşmak için Tarım İl Müdürlüğü uzmanları kayıt altına aldıkları anason üreticilerini düzenli bir şekilde eğitimden geçirmeli. Her yıl anason ekilen alanlar dinlendirilmeli, ürün başka tarlalara ekilmeli. Bunun yanında bölgeye özel yüksek verimli anason tohumları önerilmeli. Bu yapılmadığı sürece anason üreticiliği para kazanamaz. Bunun için diyoruz ki, Denizli Ticaret Borsası öncülüğünde Denizli anason üreticiliği birliği kurulmalıdır. Bu birlik üreticileri düzenli eğitimden geçirmeli ürünlerin değerli satılması için özellikle Çal Belevi anasonunu tanıtıcı çalışmalar yapmalıdır. Üreticilerden son olarak önerim, bugün piyasası olan 90 olan anasonun yakın bir zamanda 100-110 TL ye çıkacağını bekliyoruz. Bu nedenle üreticiler ürünlerini satmayıp belli bir süre bekletmelerini öneriyoruz" dedi. - DENİZLİ