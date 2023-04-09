Denizlerde av yasağına son 6 gün

Balıkta av sezonunun bitmesine 6 gün kaldı. Kocaeli'de balıkçılar, yasak başladıktan sonra tezgahlarda yine balık satılacağını söyledi.

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacak. Trol ve gırgır ağları ile avcılık sona ererken, küçük kayıklar için ise bir kısıtlama bulunmuyor. Kocaeli Balıkhan'daki balıkçılar, av sezonu bitse dahi balık olacağını belirterek, müşterilerini bekliyor. 15 Nisan sonrası balık sayısının bolluğuna göre fiyatlarda da değişmeler bekleniyor.

"Av sezonu bitiyor olsa da biz yine açığız, müşterilerimizi bekleriz"

Av sezonunun bitecek olmasını kendilerini etkilemeyeceğine ve balık satışlarının süreceğini söyleyen balıkçı Ahmet İslamoğlu, "15 Nisan'da av sezonu bitiyor ama insanların çoğu balık olmayacak diye düşünüyor. Trollere, gırgırlara balık yasak. Ufak kayıklara serbest. Ufak kayıklar küçük ağ atabilir, bunlarda sıkıntı yok. Yine bizim hamsimiz, istavritimiz, mezgitimiz, tekirimiz gelir fakat fazla bir bolluk olmaz. O zaman bir 10 TL - 20 TL kadar üstüne koyulur. Mesela şu an kıraça istavritin kilosu 40 TL, normal istavrit 80 TL, hamsi 100 ila 120 TL, mezgitler yine 100 ila 120 TL. Yazın biraz daha fiyat artıyor tabii. Bakarsın ki 2 kasa tutulmuş, az tutulmuş, o zaman pahalı olur. Çok tutulursa ucuz olur. 10 TL - 20 TL civarlarında bir oynama olur yani. Yeri geldiğinde yazın istavriti 200 TL'ye de sattığımız oldu. Balık az olduğunda mecbur satıyoruz. Yani, insanlara söylemek istediğim şudur; 15 Nisan'da av sezonu bitiyor olsa da ufak kayıklara serbest. Biz yine açığız, yine müşterimizi bekleriz. Burada hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu. - KOCAELİ